Жан-Клод Ван Дамм неожиданно приехал в Ужгород и встретился с урологом

Снимок со звездой опубликовал врач одной из местных клиник.

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Голливудская звезда кино, Жан-Клод Ван Дамм неожиданно прибыл в Ужгород. Фотографию со звездой "Кровавого спорта" опубликовал врач Михаил Ершов, уролог-андролог высшей категории, который работает в нескольких клиниках Ужгорода.

В какой именно клинике был сделан снимок – неизвестно. Также неизвестно, какова цель визита звезды. Канал ТСН сообщил, что якобы Ван Дамм прибыл на запад Украины из-за неназванных проблем со здоровьем, однако в самой клинике сообщили, что сам актер запретил им разглашать детали визита.

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм в ужгородской клинике Фото: Facebook Mikle Yershov

Каков дальнейший маршрут голливудской звезды и сколько он пробудет в Украине – неизвестно.

Это не первый визит Жан-Клода Ван Дамма в Украину. В 2020 году он снимался в проекте Netflix "Последний наемник", съемки которого проходили в Киеве.

Также, по слухам, у звезды боевиков роман с украинкой Аленой Кавериной, с которой он якобы встречается уже более 10 лет.

Сам актер эти слухи не комментирует. Он был женат пять раз, но недавно снова сошелся со своей третьей женой Глэдис Португез, которая родила ему двоих детей.

Ранее он заявлял, что собирается завершить актерскую карьеру, снявшись в последнем фильме, в котором сразится со своими противниками из ранних боевиков: по слухам, среди них может быть Дольф Лундгрен.

Актер собирается путешествовать на яхте и отдыхать. Напомним, ранее Жан-Клод часто наведывался в РФ. Его даже называли другом Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Сам актер заявлял, что "политика его не интересует".