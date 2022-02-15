Жан-Клод Ван Дамм больше не будет сниматься в боевиках

Актер сказал, что устал жить в отелях и планирует путешествие на яхте

61-летний бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм, легенда фильмов-боевиков 1990-х, заявил, что ставит на паузу свою карьеру в кино. Об этом пишет Deadline.

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Сейчас он снимается в фильме "Как меня зовут?" (What’s My Name?) и этот фильм станет последним боевиком в его карьере.

Ван Дамм играет вымышленную версию самого себя, страдающего амнезией после автомобильной аварии. Восстанавливая свою память, Ван Дамм будет сражаться с целой армией врагов.

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм в фильме "Неудержимые 2" Фото: Скриншот

"В фильме моя карьера идет на спад, и когда я выхожу с премьеры очередного боевика, я не чувствую себя счастливым, потому что последние 30 лет живу в отелях, что на самом деле правда. Мы привнесем реальные эпизоды из моей жизни в это кино. Я приехал из Бельгии в Голливуд. Я преуспел, я потерпел неудачу, я вернулся. Вот я выхожу на улицу после премьеры, и бум! – меня сбивает машина, потому что я пьян. Когда я прихожу в себя в больнице, то оказывается, что я не помню, как меня зовут, кто я и никто меня не узнает", — раскрыл подробности сюжета фильма актер.

Известно, что в фильме появятся противники Ван Дамма из многих его известных фильмов, а съемки будут проходить в Париже, в частности, в знаменитых катакомбах.

Актер признался, что уже приобрел небольшую яхту и после того, как съемки завершаться – отправиться в путешествие.

"Я хочу объехать весь мир и отдохнуть. Я всю жизнь работаю и живу по отелям. Я отдалился от своей семьи. Теперь я хочу, наконец, расслабиться, ведь жизнь так быстротечна", — признался актер.

Жан-Клод Ван Дамм бросил школу в 13 лет и серьезно занимался спортом. Он владеет карате, кикбоксингом, муай тай, кунг-фу и тхэквондо.

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм в фильме "Кровавый спорт" Фото: Скриншот

Свою первую большую роль сыграл в боевике "Не отступать и не сдаваться" в 1986 году. Ван Дамм – его псевдоним, который он взял в честь умершего друга. Его настоящая фамилия – Ван Варенберг.

За свою карьеру Жан-Клод снялся в десятках фильмов, среди которых "Кровавый спорт", "Универсальный солдат", "Неудержимые 2".

Он был женат пять раз и является отцом трех детей. Сейчас Жан-Клод снова сошелся со своей третьей женой, чемпионкой по бодибилдингу Глэдис Португез.