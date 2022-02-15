Жан-Клод Ван Дамм більше не зніматиметься в бойовиках

Актор сказав, що втомився жити в готелях та планує подорож на яхті.

61-річний бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм, легенда фільмів-бойовиків 1990-х, заявив, що ставить на паузу кар'єру в кіно. Про це пише Deadline.

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Наразі він знімається у фільмі "Як мене звуть?" (What's My Name?) і цей фільм стане останнім бойовиком у його кар'єрі.

Ван Дамм грає вигадану версію самого себе, який страждає на амнезію після автомобільної аварії. Відновлюючи свою пам'ять, Ван Дамм боротиметься з цілою армією ворогів.

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм у фільмі "Нестримні 2" Фото: Скриншот

"У фільмі моя кар'єра йде на спад, і коли я виходжу з прем'єри чергового бойовика, я не почуваюся щасливим, бо останні 30 років живу в готелях, що дійсно, правда. Ми привнесемо реальні епізоди з мого життя до цього кіно. Я приїхав з Бельгії до Голлівуду, я зазнав успіху, я зазнав невдачі, я повернувся... Ось я виходжу на вулицю після прем'єри, і бум — мене збиває машина, тому що я п'яний... Коли я приходжу в себе в лікарні, то виявляється, що я не пам'ятаю, як мене звуть, хто я і ніхто мене не впізнає", — розкрив подробиці сюжету фільму актор.

Відомо, що у фільмі з'являться противники Ван Дамма з багатьох його відомих фільмів, а зйомки відбуватимуться в Парижі, зокрема у знаменитих катакомбах.

Актор зізнався, що вже придбав невелику яхту і після того, як зйомки завершаться – вирушить у подорож.

"Я хочу об'їхати весь світ і відпочити. Я все життя працюю і живу по готелях. Я віддалився від своєї сім'ї. Тепер я хочу нарешті розслабитися, адже життя таке швидкоплинне", — зізнався актор.

Жан-Клод Ван Дамм покинув школу у 13 років і серйозно займався спортом. Він володіє карате, кікбоксингом, муай тай, кунг-фу та тхеквондо.

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм у фільмі "Кривавий спорт" Фото: Скриншот

Свою першу велику роль зіграв у бойовику "Не відступати і не здаватися" у 1986 році. Ван Дамм — його псевдонім, який він узяв на честь померлого друга. Його справжнє прізвище Ван Варенберг.

За свою кар'єру Жан-Клод знявся в десятках фільмів, серед яких "Кривавий спорт", "Універсальний солдат", "Нестримні 2".

Він був одружений п'ять разів та є батьком трьох дітей. Наразі Жан-Клод знову зійшовся зі своєю третьою дружиною, чемпіонкою з бодібілдингу Гледіс Португез.