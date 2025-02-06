Ложь из российских СМИ: Бен Стиллер опроверг финансирование USAID его поездки в Украину

Свою "командировку" в Украину в качестве Посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Бен Стиллер финансировал самостоятельно. И слухи о предоставлении за это "гонорара" в размере 4 млн долларов от USAID актер назвал абсолютной ложью.

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Американский актер, режиссер и кинопродюсер Бен Стиллер назвал ложью заявления о финансовом вознаграждении от Агентства США по международному развитию (USAID) за его визит в Украину летом 2022 года. Об этом известный голливудский комик написал в соцсети Х.

Актер подчеркнул, что свою гуманитарную поездку в Украину как посол доброй воли ООН он профинансировал самостоятельно. Он подчеркнул, что эти слухи являются ложью из российских СМИ

"Не было финансирования от USAID и, конечно, никаких платежей. 100% ложь", — заявил актер.

Отметим, что в соцсети Х, которая принадлежит миллиардеру и главе "Департамента эффективности правительства" при администрации президента Дональда Трампа Илону Маску, появился смонтированный от имени светского издания E!News фейковый ролик о якобы финансировании USAID поездок знаменитостей в Украину. Утверждается, что для повышения популярности президента Владимира Зеленского Анджелина Джоли якобы получила $20 миллионов, Орландо Блум — $8 миллионов, Шон Пен — $5 миллионов, Бен Стиллер — $4 миллиона и Жан Клод Ван Дам — $1,5 миллиона.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что американский бизнесмен Илон Маск распространил в соцсети фейковое видео, подобные которым подрывают поддержку Украины среди мировых лидеров и культурных деятелей.

Пользователи X уже добавили к публикации примечания, что ролик сфальсифицирован российским пропагандистским каналом "Царьград".

Бен Стиллер посетил Львов, а также деоккупированные Ирпень и Макаров Киевской области в июне 2022 года и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В августе того же года Бен Стиллер, а также его коллеги по киноцеху Лиев Шрайбер и Шон Пенн были награждены орденом "За заслуги" III степени. Награда была присуждена за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Напомним, в Белом доме рассказали, на что USAID тратило деньги. В администрации 47-го президента США Дональда Трампа заявили, что Агентство США по международному развитию годами перекачивало огромные суммы денег на "смехотворные" проекты "закоренелых бюрократов".