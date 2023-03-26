"Детям нужно вернуть их детство". В Украину приехал актер Орландо Блум и проведал украинских детей (фото)

Посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум встретился с украинскими детьми в одном из центров "Спільно", который был оборудован глубоко в метро.

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В Украину приехал актер Орландо Блум, который является послом доброй воли ЮНИСЕФ, чтобы поддержать украинских детей в одном из центров "Спільно", который был оборудован глубоко в метро. Об этом Блум сообщил на своей странице в Instagram и поделился фотографиями своего визита.

"Я приехал в Украину впервые с 2016 года, когда состоялось мое первое посещение этой страны. Я никогда не мог подумать, что война настолько обостриться и распространится на всю территорию Украины. Мне посчастливилось услышать детский смех в одном из более 180 центров "Спільно", которое является теплым и безопасным местом. Именно здесь дети могут получить психологическую поддержку", — написал Блум.

Посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум встретился с украинскими детьми в одном из центров "Спільно", который был оборудован глубоко в метро Фото: Instagram

Актер рассказал, что в этом центре, который оборудован глубоко в метро, родители могут оставить детей на несколько часов, чтобы те снова почувствовали себя лучше, могли поиграть и заняться тем, что им нравится.

В Украину приехал актер Орландо Блум, который является послом доброй воли ЮНИСЕФ, чтобы поддержать украинских детей в одном из центров "Спільно", который был оборудован глубоко в метро. Об этом Блум сообщил на своей странице в Instagram и поделился фотографиями своего визита Фото: Instagram

"Дети могут получить здесь ощущение нормальной жизни, они могут играть и чувствовать себя просто детьми. Здесь дети могут проявить свои творческие способности, чтобы отвлечься от войны. Детям в Украине нужно вернуть детство", — написал Орландо Блум.

Актер рассказал, что в этом центре, который оборудован глубоко в метро, родители могут оставить детей на несколько часов, чтобы те снова почувствовали себя лучше, могли поиграть и заняться тем, что им нравится Фото: Instagram

Кстати, данный пост актера в Instagram прокомментировала его гражданская жена, известная певица Кэти Перри, с которой у Блума есть маленькая дочь.

"Ты единственный в своем роде, любовь моя", — написала Перри.

Представительство ЮНИСЕФ в Украине также оставило свой комментарий, в котором поприветствовало Блума в Украине и поблагодарило его за поддержку.

"Эти дети, когда вырастут и посмотрят "Властелин колец", будут удивлены тем, кого они встретили. Они, наверно, подумают: О, Боже, мы встретили Леголаса", — написал один из комментаторов.

Фокус уже писал о том, что Орландо Блум рассказал о своих самых больших поклонницах. Сейчас актер не женат, однако находится в отношениях с певицей Кэти Перри с 2016 года.

Также Фокус писал от ом, что Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри. Напоминаем, что звездная пара воспитывает общую дочь Дайзи Дав Блум.