Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

Звездная пара воспитывает общую дочь Дайзи Дав Блум.

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46-летний британский актер Орландо Блум рассказал об отношениях с певицей Кэти Перри. Эксклюзивная информация досталась изданию Flaunt.

Даже после семи лет вместе Блум признается, что его отношения с американской звездой сцены приносят много сюрпризов.

Актер появился на обложке нового номера глянца "Flaunt", рассказав о своей "спутнице жизни" и о том, как они поддерживали свои отношения столь крепкими все эти годы.

"Мы находимся в двух очень разных бассейнах", — признался Блум, имея в виду их очень разные творческие профессии. "Ее бассейн — это не бассейн, который я обязательно понимаю, и я думаю, что мой бассейн — это не бассейн, который она обязательно понимает. Иногда все действительно, очень, действительно сложно. Я не буду врать".

Звезда "Властелина колец" продолжил: "Мы, бесспорно, боремся с нашими эмоциями и креативностью, [но] я думаю, что мы оба осознаем, насколько мы счастливы, что имеем уникальную связь способом, который мы сделали тогда, когда мы это сделали, и нам точно никогда не бывает скучно".

Перри и Блум впервые встретились в 2016 году на вечеринке "Золотой глобус", а затем снова встретились за гамбургерами. В 2020 году у них родился первый общий ребенок — дочь Дайзи Дав.

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

В мае 2021 года поп-звезда рассказала, что встреча с Блумом была единственной причиной, почему она вообще задумалась стать матерью.

"Я всегда говорю, что когда он заходит в комнату, он испытывает радость жизни, и некоторые люди спрашивают: "Почему этот парень?", — сказала она. "Он действительно имеет такое счастливое, позитивное настроение, а я несколько более склонна к депрессии, поэтому мне хорошо быть с ним".

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

Также артистка признавалась, что до встречи с британским актером вообще не планировала рожать детей.

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

"Я увидела, каким замечательным отцом он был со своим первым ребенком, Флинном, которому сейчас 11. Поэтому это, безусловно, повлияло на меня", — отметила Кэти Перри.

Напомним, Орландо Блум на обложке глянца продемонстрировал свою подтянутую фигуру.

Также Фокус писал об отношениях Кэти Перри и бывшей жены Орландо Блума.