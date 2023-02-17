Орландо Блум розповів про стосунки з Кеті Перрі

Зіркова пара виховує спільну доньку Дайзі Дав Блум.

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46-річний британський актор Орландо Блум розповів про стосунки зі співачкою Кеті Перрі. Ексклюзивна інформація дісталася виданню Flaunt.

Навіть після семи років разом Блум зізнається, що його стосунки з американською зіркою сцени приносять багато сюрпризів.

Актор з'явився на обкладинці нового номера глянцю Flaunt, розповівши про свою "супутницю життя" та про те, як вони підтримували свої стосунки настільки міцними всі ці роки.

"Ми знаходимося в двох дуже різних басейнах", — зізнався Блум, маючи на увазі їхні дуже різні творчі професії. "Її басейн — це не басейн, який я обов’язково розумію, і я думаю, що мій басейн — це не басейн, який вона обов’язково розуміє. Іноді все дійсно, дуже, дійсно, складно. Я не буду брехати". Зірка "Володаря перснів" продовжив: "Ми, безперечно, боремося з нашими емоціями та креативністю, [але] я думаю, що ми обоє усвідомлюємо, наскільки ми щасливі, що маємо унікальний зв’язок у спосіб, який ми зробили тоді, коли ми це зробили, і нам точно ніколи не буває нудно".

Перрі та Блум вперше зустрілися в 2016 році на вечірці "Золотий глобус", а потім знову зустрілися за гамбургерами. У 2020 в них народилася перша спільна дитина — донька Дайзі Дав.

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

У травні 2021 поп-зірка розповіла, що зустріч з Блумом була єдиною причиною, чому вона взагалі думала стати матір'ю.

"Я завжди кажу, що коли він заходить у кімнату, він відчуває радість життя, і деякі люди запитують: "Чому цей хлопець?", — сказала вона. "Він справді має такий щасливий, позитивний настрій, а я дещо більш схильна до депресії, тому мені добре бути з ним".

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

Також артистка зізнавалася, що до зустрічі з британським актором взагалі не планувала народжувати дітей.

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

"Я побачила, яким чудовим батьком він був зі своєю першою дитиною, Флінном, якому зараз 11. Тож це безперечно вплинуло на мене", — зазначила Кеті Перрі.

Нагадаємо, Орландо Блум на обкладинці глянцю продемонстрував свою підтягнуту фігуру.

Також Фокус писав про стосунки Кеті Перрі та колишньої дружини Орландо Блума.