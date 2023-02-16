46-річний Орландо Блум показав, що перебуває в чудовій формі

Зірка "Володаря перснів" і "Карнівал Роу" знявся для глянцю.

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46-річний актор Орландо Блум продемонстрував, що перебуває в чудовій формі, знявшись без сорочки для журналу Flaunt. А у відвертому інтерв'ю він зізнався, що іноді з його нареченою Кеті Перрі буває "дуже складно".

Актор знявся у фотосесії в одній спідній білизні та зізнався, що іноді між ним і Кеті Перрі виникає непорозуміння та розбіжності.

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt [ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

Зараз Кеті зайнята на шоу American Idol, а Орландо Блум знімається разом із моделлю карою Делевінь у фентезійному телесеріалі Amazon Prime "Карнівал Роу".

"Іноді все дуже, дуже, дуже складно. Я не брехатиму. Ми безперечно боремося з нашими емоціями та творчістю", — зізнався він.

Кеті й Орландо стали зірками таблоїдів у 2016 році, а в серпні 2020 року, у розпал карантину через коронавірус, у них народилася дочка Дейзі.

"Я думаю, ми обоє усвідомлюємо, наскільки ми щасливі, у нас є унікальний зв'язок, і, безперечно, нам ніколи не буває нудно", — але незабаром після народження доньки Орландо розповідав в інтерв'ю, що багато чого змінилося, і тепер їм із Кеті "не вистачає сексу".

Орландо Блум став суперзіркою після двох головних хітів минулих років: фільмів "Володар перснів" і "Пірати Карибського моря". До того ж роль ельфа Леголаса стала першою роботою після закінчення театральної школи.

Щоб уникнути особистих криз, які спіткали інших суперзірок, переконаний буддист Блум почав "ховати себе від світу".

Орландо Блум порівняв популярність із "потраплянням у машину, що горить", пояснивши, що в таких випадках завжди потрібна "команда безпеки".

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

До роману з Кеті Перрі Орландо Блум зустрічався з акторкою Кейт Босворт і моделлю Мірандою Керр. Але з Мірандою, яка народила йому сина Флінна, Орландо розлучився у 2013 році.

Блум зізнався, що намагався не піддаватися "божевіллям", яке оточують будь-яку кінозірку, що досягла популярності.

"Я думаю, що в нашій галузі дуже велика конкуренція, але я ніколи не намагався конкурувати ні з ким, окрім себе", — зазначив він.

За словами актора, з тягарем популярності йому допоміг впоратися буддизм, який він сповідує, попри те, що архієпископ Кентерберійський визнав його англіканцем.

"Я поважаю всі релігії — і ви не можете "побити" Ісуса — але, зрештою, я думаю, що відповідальність за моє життя лежить на мені, і я не збираюся шукати когось, хто мені скаже: "Так, ти врятований", — пояснив актор свій вибір.

І Орландо поділився зовсім неймовірною історією про те, як він у 2009 році розшукував вкрадений у нього дорогий годинник. Він познайомився зі злочинним світом, побував на чорному ринку та повернув свою власність. Актор назвав це "захопливою пригодою".

Нагадаємо, Різдво Орландо Блум і Кеті Перрі відсвяткували в несподіваному місці — пара вирушила в Токіо.