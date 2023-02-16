46-летний Орландо Блум показал, что находится в отличной форме

Звезда "Властелина колец" и "Карнивал Роу" снялся для глянца.

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46-летний актер Орландо Блум продемонстрировал, что находится в отличной форме, снявшись без рубашки для журнала Flaunt. А в откровенном интервью он признался, что иногда с его невестой Кэти Перри бывает "очень сложно".

Актер снялся в фотосессии в одном нижнем белье и признался, что иногда между ним и Кэти Перри возникает недопонимание и разногласия.

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt [ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

Сейчас Кэти занята на шоу American Idol, а Орландо сБлум снимается вместе с моделью карой Делевинь в фантазийном телесериале Amazon Prime "Карнивал Роу".

"Иногда все очень, очень, очень сложно. Я не буду лгать. Мы определенно боремся с нашими эмоциями и творчеством", — признался он.

Кэти и Орландо стали звездами таблоидов в 2016 году, а в августе 2020 года, в разгар карантина из-за коронавируса, у них родилась дочь Дейзи.

"Я думаю, мы оба осознаем, насколько мы счастливы, у нас есть уникальная связь, и определенно нам никогда не бывает скучно", — но вскоре после рождения дочки Орландо рассказывал в интервью, что многое изменилось и теперь им с Кэти "не хватает секса".

Орландо Блум стал суперзвездой после двух главных хитов прошлых лет: фильмах "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря". Причем роль эльфа Леголаса стала его первой работой после окончания театральной школы.

Чтобы избежать личных кризисов, постигших других суперзвезд, убежденный буддист Блум начал "прятать себя от мира".

Орландо Блум сравнил известность с "попаданием в горящую машину", пояснив, что в таких случаях всегда нужна "команда безопасности".

[ + – ] Орландо Блум Фото: Flaunt

До романа с Кэти Перри Орландо Блум встречался с актрисами Кейт Босуорт и Мирандой Керр. Но с Мирандой, родившей ему сына Флинна, Орландо развелся в 2013 году.

Блум признался, что старался не поддаваться "безумию", которое окружают любую кинозвезду, добившуюся популярности.

"Я думаю, что в нашей отрасли очень большая конкуренция, но я никогда не пытался конкурировать ни с кем, кроме себя", — отметил он.

По словам актера, с грузом популярности ему помог справиться буддизм, который он исповедует, несмотря на то, что архиепископ Кентерберийский признал его англиканцем.

"Я уважаю все религии — и вы не можете "побить" Иисуса — но, в конечном счете, я думаю, что ответственность за мою жизнь лежит на мне, и я не собираюсь искать кого-то, кто мне скажет: "Да, ты спасен", — пояснил актер свой выбор.

И Орландо поделился совершенно невероятной историей о том, как он в 2009 году разыскивал украденные у него дорогие часы. Он познакомился с преступным миром, побывал на черном рынке и вернул свою собственность. Актер назвал это "увлекательным приключением".

Напомним, Рождество Орландо Блум и Кэти Перри отпраздновали в неожиданном месте – пара отправилась в Токио.