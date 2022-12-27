Кэти Перри и Орландо Блум поделились рождественскими фото

Звездная пара отправилась праздновать на восток.

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45-летний британский актер Орландо Блум показал, как они с Кэти Перри отпраздновали Рождество 2022 года. В своем Instagram с более чем 6 млн подписчиков возлюбленный американской певицы показал рождественские кадры.

Оказалось, что влюбленные решили отметить Рождество в столице Японии. Среди фото из Токио было и селфи в зеркале, на котором певица и актер позировали босиком. А также снимок елки и тамошнего угощения.

"ありがと ございますТокио 🇯🇵 Счастливого веселого 🎄🕊️люблю всех ❤️", — подписал карусель японских фото Орландо Блум.

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум отпраздновали Рождество 2022 в Японии

Знаменитости вместе около шести лет. Однако на недолгое время пара расходилась. Однако, женились ли Перри и Блум официально, до сих пор неизвестно.

Летом 2020 38-летняя американская певица родила для Орландо Блума дочь Дейзи Дав Блум, которую звездные супруги не показывают общественности.

Помимо общей дочери с Кэти Перри, у Блума подрастает сын Флинн от предыдущего союза с Мирандой Керр. В 2013 году пара разошлась.

Напомним, Кэти Перри призналась, что не хотела детей, пока не встретила Орландо Блума.

Также Фокус писал о помощи Орландо Блума украинским детям, пострадавшим от войны.