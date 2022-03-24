Орландо Блум помогает украинским беженцам в Молдове

Актер призвал общественность помочь украинским детям.

45-летний британский актер Орландо Блум находится в Молдавии и помогает украинским семьям, которые вынуждены были бежать от войны в Украине. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

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Звезда "Пиратов Карибского моря" встречает в Молдавии украинские семьи.

"С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдавии с @UNICEF, встречаюсь с семьями, которые вынуждены были оставить все в поисках безопасности", — подписал публикацию британский актер, сопровождая ее фотографиями с украинскими детьми.

[ + – ] Орландо Блум в Молдавии помогает украинским беженцам

Прокомментировала пост и его возлюбленная, певица Кэти Перри. Она отметила, что Орландо для нее "настоящий герой, и не только для нее",

Также Орландо Блум призвал помогать всеми силами детям, пострадавшим от войны в Украине и вынужденным убегать в другие страны в поисках безопасности. Он добавил ссылку, по которой можно узнать всю необходимую информацию.

Напомним, что украинская певица Вера Брежнева (Галушко) покинула Россию и прибыла в Польшу. На данный момент она в Люблине помогает украинским беженцам.

Ранее Фокус писал о поздравлении Орландо Блума с 45-летием от Кэти Перри. Пара воспитывает годовалую дочь Дейзи Дав Блум. Однако пользователи Сети заподозрили звездную пару в том, что они ожидают второго ребенка.