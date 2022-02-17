Кэти Перри заподозрили во второй беременности

Знаменитость надела на съемки юбку, которая плотно облегала живот. Его форма натолкнула СМИ на рассуждения о том, что Кэти может быть беременной второй раз.

Американская певица Кэти Перри, появившись на съемках фильма "Американский идол" на Гавайях, привлекла к себе внимание и заставила СМИ заговорить о вероятной второй беременности звезды, которая давно счастлива в отношениях с голливудский актером Орландо Блумом, пишет Daily Mail.

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Артиску сфотографировали в укороченном белом топе, вязанном крючком, с заметно увеличившейся грудью и белой льняной юбке-карандаше с высокой талией и драпировкой из бахромы от Zimmermann из коллекции Resort 2022 стоимостью $1700. Образ дополняли босоножками Stretch от Bottega Veneta. Позже она переоделась в тонкую расшитую бисером майку с толстыми бретелями.

Журналисты, присмотревшись в Кэти, пришли к выводу, что ее живот очень похож на тот, какой обычно бывает у беременных, а в подтверждение своих догадок указывают, как говорилось выше, и на налившуюся грудь звезды, что может свидетельствовать о ее интересном положении.

Сама певица не комментирует появившиеся слухи, предпочитая не распространяться о том, что происходит в ее семье. Сейчас она вместе с Блумом воспитывает дочь Дейзи, а также активно снимается в телевизионных проектах.

Перри и Блум обручились в День святого Валентина в 2019 году, а в августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав. В марте прошлого года появилась информация о тайной свадьбе пары, однако сами влюбленные ее никак не подтвердили.

Недавно певица рассказала, какая привычка Орландо раздражает ее больше всего.

Кэти – не первая, кому на этой неделе приписали беременность. Пресса заговорила о пополнении в семье звезды "Игры престолов" Софи Тернер и Джо Джонаса после того, как папарацци сфотографировали женщину с округлившимся животом. Позже она не раз попадала в объективы, окончательно развеяв слухи, и теперь поклонники пары уверены в том, что скоро она подарит мужу второго ребенка.