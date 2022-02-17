Кеті Перрі запідозрили в другій вагітності

Знаменитість одягла на зйомки спідницю, яка щільно облягала живіт. Його форма наштовхнула ЗМІ на думки про те, що Кеті може бути вагітною вдруге.

Американська співачка Кеті Перрі, з'явившись на зйомках фільму "Американський ідол" на Гаваях, привернула до себе увагу та змусила ЗМІ заговорити про ймовірну другу вагітність зірки, яка давно щаслива в стосунках із голлівудським актором Орландо Блумом, пише Daily Mail.

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Артиску сфотографували в укороченому білому топі, в'язаному гачком, із помітно збільшеними грудьми та в білій спідниці-олівці з високою талією та драпіруванням із бахроми від Zimmermann із колекції Resort 2022 вартістю $1700. Образ доповнювали босоніжками Stretch від Bottega Veneta. Пізніше вона переодяглася в тонку розшиту бісером майку з товстими бретелями.

Журналісти, придивившись до Кеті, дійшли висновку, що її живіт дуже схожий на той, який зазвичай буває у вагітних, а на підтвердження своїх здогадок вказують, як говорилося вище, і на груди зірки, що налилися, що може свідчити про її цікавий стан.

Сама співачка не коментує чутки, воліючи не поширюватися про те, що відбувається в її сім'ї. Зараз вона разом із Блумом виховує доньку Дейзі, а також активно знімається в телевізійних проєктах.

Перрі та Блум побралися на День святого Валентина у 2019 році, а в серпні 2020 року в них народилася дочка Дейзі Дав. У березні минулого року з'явилася інформація про таємне весілля пари, проте самі закохані її ніяк не підтвердили.

Нещодавно співачка розповіла, яка звичка Орландо дратує її найбільше.

Кеті – не перша, кому цього тижня приписали вагітність. Преса заговорила про поповнення в сім'ї зірки "Гри престолів" Софі Тернер і Джо Джонаса після того, як папараці сфотографували жінку з животом, що округлився. Пізніше вона не раз потрапляла в об'єктиви, остаточно розвіявши чутки, і тепер шанувальники пари впевнені, що скоро вона подарує чоловікові другу дитину.