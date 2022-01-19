Кеті Перрі назвала дратівливу звичку Орландо Блума

Співачка намагалася відучити Блума від нестерпної звички, але зазнала невдачі.

Американська співачка Кеті Перрі, яка разом з актором виховує маленьку дочку Дейзі Дав, зазначила, що навіть у їхній ідеальній сім'ї, як здається на перший погляд, є моменти, які її дуже дратують. Про це вона розповіла в інтерв'ю британському радіошоу Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden ("Сердечний сніданок з Джеймі Тікстон та Амандою Голден").

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Так, артистка зізналася, що її коханий буквально одержимий чистотою ротової порожнини та постійно користується зубною ниткою.

"Він любить користуватися зубною ниткою, і дякувати богу, тому що деякі партнери цього не роблять, і це огидно", — наголосила Кеті. Проте проблема в тому, що Орландо, який має "блискучі зуби", залишає зубну нитку буквально по всьому будинку. Перрі пояснила, що вона часто знаходить використану нитку Блума "на краю свого ліжка, в машині та на кухонному столі", попри те, що "кошики повсюди".

[ + – ] Кеті Перрі

Співачка додала, що докладала чималих зусиль, щоб відучити його від цієї прикрої звички, проте всі вони не мали особливого ефекту.

Попри недоліки у використанні зубної нитки, Перрі більше не мала жодних претензій до коханого, який відсвяткував минулого тижня 45-річчя. Вона зворушливо привітала його в Instagram, поділившись дуже особистими фотографіями та відеозаписами.

"Найщасливіше 45-річчя найдобрішого, найглибшого, найдушевнішого, найсексуальнішого і найсильнішого чоловіка, якого я знаю. Дякуємо за те, що ти є постійним компасом, непохитним якорем і приносиш радість життя в кожну кімнату, у яку ти входиш. Ти — кохання і світло мого життя. Я дякую своїй щасливій зірці за тебе і нашу улюблену ДД", — написала Кеті. Пізніше подружжя організувало вечірку для друзів у Голлівуді.

Перрі та Блум побралися в День святого Валентина у 2019 році, а в серпні 2020 року в них народилася дочка Дейзі Дав. У березні минулого року з'явилася інформація про таємне весілля пари, проте самі закохані її ніяк не підтвердили.