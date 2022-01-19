Кеті Перрі назвала дратівливу звичку Орландо Блума
Співачка намагалася відучити Блума від нестерпної звички, але зазнала невдачі.
Американська співачка Кеті Перрі, яка разом з актором виховує маленьку дочку Дейзі Дав, зазначила, що навіть у їхній ідеальній сім'ї, як здається на перший погляд, є моменти, які її дуже дратують. Про це вона розповіла в інтерв'ю британському радіошоу Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden ("Сердечний сніданок з Джеймі Тікстон та Амандою Голден").
Так, артистка зізналася, що її коханий буквально одержимий чистотою ротової порожнини та постійно користується зубною ниткою.
"Він любить користуватися зубною ниткою, і дякувати богу, тому що деякі партнери цього не роблять, і це огидно", — наголосила Кеті. Проте проблема в тому, що Орландо, який має "блискучі зуби", залишає зубну нитку буквально по всьому будинку. Перрі пояснила, що вона часто знаходить використану нитку Блума "на краю свого ліжка, в машині та на кухонному столі", попри те, що "кошики повсюди".
Співачка додала, що докладала чималих зусиль, щоб відучити його від цієї прикрої звички, проте всі вони не мали особливого ефекту.
Попри недоліки у використанні зубної нитки, Перрі більше не мала жодних претензій до коханого, який відсвяткував минулого тижня 45-річчя. Вона зворушливо привітала його в Instagram, поділившись дуже особистими фотографіями та відеозаписами.
"Найщасливіше 45-річчя найдобрішого, найглибшого, найдушевнішого, найсексуальнішого і найсильнішого чоловіка, якого я знаю. Дякуємо за те, що ти є постійним компасом, непохитним якорем і приносиш радість життя в кожну кімнату, у яку ти входиш. Ти — кохання і світло мого життя. Я дякую своїй щасливій зірці за тебе і нашу улюблену ДД", — написала Кеті. Пізніше подружжя організувало вечірку для друзів у Голлівуді.
Перрі та Блум побралися в День святого Валентина у 2019 році, а в серпні 2020 року в них народилася дочка Дейзі Дав. У березні минулого року з'явилася інформація про таємне весілля пари, проте самі закохані її ніяк не підтвердили.