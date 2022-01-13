Кеті Перрі привітала Орландо Блума із 45-річчям, показавши дуже особисті моменти

За словами співачки, Орландо – найдобріший, найдушевніший та найсексуальніший чоловік.

Американська співачка Кеті Перрі опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фото та відео, присвячених своєму коханому Орландо Блуму, який 13 січня святкує свій 45-й день народження.

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На знімках відображені не тільки виходи пари у світ або кадри зі знімального майданчика фільму "Аванпост", а й особисті моменти. Наприклад, на одному з відео Орландо катається на велосипеді по величезній кухні. На іншому записі він годує гамбургером свою кохану, поки та заколисує, притиснувши до грудей, їхню новонароджену дочку Дейзі Дав, якій наразі вже виповнилося 17 місяців.

"Найщасливіше 45-річчя найдобрішого, найглибшого, найбільш душевного, сексуального і сильного чоловіка, якого я знаю. Дякуємо за те, що ти є постійним компасом, непохитним якорем і приносиш радість життя в кожну кімнату, у яку ти заходиш. Ти — любов і світло мого життя. Я дякую моїй щасливій зірці за тебе і нашу дорогу ДД", – йдеться в підписі до публікації.

[ + – ] Кеті Перрі поділилася сімейними фото та моментами з життя з Орландо Блумом

Усього за кілька годин після появи пост зібрав понад 640 тис. лайків та понад чотири тисячі коментарів, де шанувальники вітали актора з днем народження.

Кеті Перрі нещодавно зізналася, що до Орландо та появи доньки нічого не знала про безумовне кохання. І це при цьому, що вона ніколи не відчувала нестачі в чоловічій увазі. Серед її бойфрендів були музикант Джон Маєр, учасник рок-гурту Paramore Джастін Йорк, гітарист Florence and The Machine Роберт Акройд. Співачка навіть встигла одружитися з британським коміком Расселом Брендом у 2010 році, проте вже через 14 місяців сім'я розпалася. Пізніше Бренд сказав, що не зміг витримати постійного ажіотажу довкола своєї знаменитої дружини.

Блум же був одружений із супермоделлю та ангелом бренду Victoria's Secret Мірандою Керр. У шлюбі, який тривав три роки, у них народився син Флінн. У 2013 році Блум та Керр розлучилися.

У тому ж році на благодійному заході бренду Coach 10 квітня він познайомився з Кеті Перрі. Щоправда, вони обмежилися лише кількома привітними фразами. Справжню іскру між ними помітили у листопаді 2016 року, коли вони відкрито фліртували на афтепаті "Золотого глобуса" в готелі Beverly Hilton. Після цього вони вже не розлучалися і разом з'являлися на заходах, де папараці не зводили з них очей.

У березні 2017 року пара несподівано розлучилася, проте вже у серпні на радість шанувальників вони знову зійшлися.

На День усіх закоханих у січні 2019 року пара оголосила про заручини. Влітку 2020 року в них народилася дочка, а в березні 2021-го в Кеті з'явилася на пальці обручка. Весілля знаменитостей було таємним, проте інформацію про одруження співачки та актора підтвердив радіоведучий Боббі Бонс.