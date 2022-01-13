Кэти Пэрри поздравила Орландо Блума с 45-летием, показав очень личные моменты

По словам певицы, Орландо – самый добрый, душевный и сексуальный мужчина.

Американская певица Кэти Пэрри опубликовала на своей странице в Instagram серию фото и видео, посвященных своему возлюбленному Орландо Блуму, который 13 января празднует свой 45-й день рождения.

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На снимках запечатлены не только выходы пары в свет или кадры со съемочной площадки фильма "Аванпост", но и более личные моменты. Например, на одном из видео Орландо катается на велосипеде по огромной кухне. На другой записи он кормит гамбургером свою любимую, пока та баюкает, прижав к груди, их новорожденную дочь Дейзи Дав, которой сейчас уже исполнилось 17 месяцев.

"Самое счастливое 45-летие самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчины, которого я знаю. Спасибо за то, что ты являешься постоянным компасом, непоколебимым якорем и приносишь радость жизни в каждую комнату, в которую ты заходишь. Ты любовь и свет моей жизни. Я благодарю мою счастливую звезду за тебя и нашу дорогую ДД", – говорится в подписи к публикации.

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Всего за несколько часов после появления пост собрал свыше 640 тыс. лайков и более четырех тысяч комментариев, где поклонники поздравляли актера с днем рождения.

Кэти Перри недавно призналась, что до Орландо и появления дочери ничего не знала о безусловной любви. И это при том. что она никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. Среди ее бойфрендов были музыкант Джон Майер, участник рок-группы Paramore Джастин Йорк, гитарист Florence and The Machine Роберт Акройд. Певица даже успела сходить замуж за британского комика Рассела Бренда в 2010 году, однако уже через 14 месяцев семья распалась. Позже Бренд сказал, что не смог выдержать постоянного ажиотажа вокруг своей знаменитой супруги.

Блум же был женат на супермодели и ангеле бренда Victoria’s Secret Миранде Керр. В браке, который продлился три года, у них родился сын Флинн. В 2013 году Блум и Керр развелись.

В том же благотворительном мероприятии бренда Coach 10 апреля он познакомился с Кэти Перри. Правда, тогда они ограничились лишь парой приветливых фраз. Настоящую искру между ними заметили в ноябре 2016 года, когда они открыто флиртовали на афтепати "Золотого глобуса" в отеле Beverly Hilton. После этого они уже не расставались и вместе появлялись на мероприятиях, где папарацци не спускали с них глаз.

В марте 2017 года пара неожиданно рассталась, однако уже в августе к радости поклонников они снова сошлись.

На День всех влюбленных в январе 2019 года пара объявила о помолвке. Летом 2020 года у них родилась дочь, а в марте 2021-го у Кэти появилось на пальце обручальное кольцо. Свадьба знаменитостей была тайной, однако информацию о бракосочетании певицы и актера подтвердил радиоведущий Бобби Бонс.