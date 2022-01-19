Кэти Перри назвала самую раздражающую привычку Орландо Блума
Певица пыталась отучить Блума от несносной привычки, но потерпела неудачу.
Американская певица Кэти Перри, которая вместе с актером воспитывает маленькую дочь Дейзи Дав, отметила, что даже в их кажущейся на первый взгляд идеальной семье есть моменты, которые ее очень раздражают. Об этом она рассказала в интервью британскому радиошоу Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden ("Сердечный завтрак с Джейми Тикстон и Амандой Холден").
Так, артистка призналась, что ее возлюбленный буквально одержим чистотой ротовой полости и постоянно пользуется зубной нитью.
"Он любит пользоваться зубной нитью, и слава богу, потому что некоторые партнеры этого не делают, и это отвратительно", – подчеркнула Кэтти. Однако проблема в том, что Орландо, у которого "блестящие зубы", оставляет зубную нить буквально по всему дому. Перри объяснила, что она часто находит использованную нить Блума "на краю своей кровати, в машине и на кухонном столе", несмотря на то, что "корзины повсюду".
Певица добавила, что предпринимала немало усилий, чтобы отучить его от этой досадной привычки, однако все они не имели особого эффекта.
Несмотря на недостатки в использовании зубной нити, у Перри больше не было никаких претензий к любимому, отпраздновавшему на прошлой неделе 45-летие. Она трогательно поздравила его в Instagram, поделившись очень личными фотографиями и видеозаписями.
"Самое счастливое 45-летие самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчины, которого я знаю. Спасибо за то, что ты являешься постоянным компасом, непоколебимым якорем и приносишь радость жизни в каждую комнату, в которую ты входишь. Ты – любовь и свет моей жизни. Я благодарю свою счастливую звезду за тебя и нашу любимую ДД", – написала Кэти. Позже супруги организовали вечеринку для друзей в Голливуде.
Перри и Блум обручились в День святого Валентина в 2019 году, а в августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав. В марте прошлого года появилась информация о тайной свадьбе пары, однако сами влюбленные ее никак не подтвердили.