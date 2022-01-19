Кэти Перри назвала самую раздражающую привычку Орландо Блума

Певица пыталась отучить Блума от несносной привычки, но потерпела неудачу.

Американская певица Кэти Перри, которая вместе с актером воспитывает маленькую дочь Дейзи Дав, отметила, что даже в их кажущейся на первый взгляд идеальной семье есть моменты, которые ее очень раздражают. Об этом она рассказала в интервью британскому радиошоу Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden ("Сердечный завтрак с Джейми Тикстон и Амандой Холден").

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Так, артистка призналась, что ее возлюбленный буквально одержим чистотой ротовой полости и постоянно пользуется зубной нитью.

"Он любит пользоваться зубной нитью, и слава богу, потому что некоторые партнеры этого не делают, и это отвратительно", – подчеркнула Кэтти. Однако проблема в том, что Орландо, у которого "блестящие зубы", оставляет зубную нить буквально по всему дому. Перри объяснила, что она часто находит использованную нить Блума "на краю своей кровати, в машине и на кухонном столе", несмотря на то, что "корзины повсюду".

[ + – ] Кэти Перри

Певица добавила, что предпринимала немало усилий, чтобы отучить его от этой досадной привычки, однако все они не имели особого эффекта.

Несмотря на недостатки в использовании зубной нити, у Перри больше не было никаких претензий к любимому, отпраздновавшему на прошлой неделе 45-летие. Она трогательно поздравила его в Instagram, поделившись очень личными фотографиями и видеозаписями.

"Самое счастливое 45-летие самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчины, которого я знаю. Спасибо за то, что ты являешься постоянным компасом, непоколебимым якорем и приносишь радость жизни в каждую комнату, в которую ты входишь. Ты – любовь и свет моей жизни. Я благодарю свою счастливую звезду за тебя и нашу любимую ДД", – написала Кэти. Позже супруги организовали вечеринку для друзей в Голливуде.

Перри и Блум обручились в День святого Валентина в 2019 году, а в августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав. В марте прошлого года появилась информация о тайной свадьбе пары, однако сами влюбленные ее никак не подтвердили.