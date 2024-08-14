Співачка Кеті Перрі опинилася під слідством після зйомок кліпу: що сталося

Зараз Департамент охорони довкілля уряду Балеарських островів вивчає, чи могли виконавиця та її команда завдати шкоди захищеним дюнам на острівці Еспальмадор.

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Американська співачка Кеті Перрі перебуває під слідством через можливу шкоду довкіллю іспанських дюн, повідомляє Majorca Daily Bulletin. Американська зірка зняла свій останній чотирихвилинний відеокліп на пісню "Lifetimes" на островах Ібіца і Форментера.

Протягом усього музичного кліпу Перрі можна побачити, як вона танцює і співає разом із друзями в тропічному місці, а також у переповненому нічному клубі. У якийсь момент кліпу Перрі запалювала під трек у, здавалося б, обгородженій мотузкою зоні біля океану — поруч із командою і знімальним обладнанням.

Однак Департамент охорони довкілля уряду Балеарських островів наразі вивчає, чи могли виконавиця та її команда завдати шкоди захищеним дюнам на острівці Еспальмадор.

У відомстві підтвердили, що попереднє розслідування було розпочато, хоча там не уточнили, чи розслідується можливий злочин проти довкілля, і чи підлягатиме він санкціям, оскільки обидва питання повинні будуть бути вирішені під час розслідування. Вони також пояснили, що продюсерська компанія, відповідальна за відеокліп, не мала дозволу на зйомку в цій природній зоні і не подавала на нього заявку.

Кліп на пісню "Lifetimes"

Однак у пресрелізі, отриманому Billboard, департамент заявив, що музичний кліп не є "злочином проти довкілля", оскільки зйомку дозволено за запитом.

Поряд зі знаменитим пляжем Сес-Ільетес на Форментері, дюни С'Еспальмадор утворюють систему дюн на Балеарських островах, яка збереглася найбільше, і мають "велику екологічну цінність", згідно з даними уряду Балеарських островів на його туристичному сайті.

С'Еспальмадор — це приватний острівець, розташований на північ від острова Форментера, який з 1980 року є частиною природного парку Сес-Салінес на Ібіці та Форментері. Його довжина становить приблизно 2,9 км, а ширина — 800 метрів (137 гектарів). Кеті Перрі — не єдина американська зірка, яка скористалася своїм перебуванням на Ібіці та Форментері для роботи.

Актор Вілл Сміт вибрав студію звукозапису в розкішному готелі на півночі Ібіци для запису своєї останньої пісні. Він поділився в соціальній мережі Instagram роликом під назвою "Настрій на заході сонця на Ібіці", де він читає реп і виконує частину своєї пісні, супроводжуючи це зображеннями заходу сонця на Ібіці в супроводі друзів.

Раніше Фокус писав, що новий кліп Кеті Перрі розкритикували в мережі.