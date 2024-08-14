Певица Кэти Перри оказалась под следствием после съемок клипа: что произошло

Сейчас Департамент охраны окружающей среды правительства Балеарских островов изучает, могли ли исполнительница и ее команда нанести ущерб защищенным дюнам на островке Эспальмадор.

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Американская певица Кэти Перри находится под следствием за возможный ущерб окружающей среде испанских дюн, сообщает Majorca Daily Bulletin. Американская звезда сняла свой последний четырехминутный видеоклип на песню "Lifetimes" на островах Ибица и Форментера.

На протяжении всего музыкального клипа Перри можно увидеть танцующей и поющей вместе с друзьями в тропическом месте, а также в переполненном ночном клубе. В какой-то момент клипа Перри зажигала под трек в, казалось бы, огороженной веревкой зоне около океана — рядом с командой и съемочным оборудованием.

Однако Департамент охраны окружающей среды правительства Балеарских островов в настоящее время изучает, могли ли исполнительница и ее команда нанести ущерб защищенным дюнам на островке Эспальмадор.

В ведомстве подтвердили, что предварительное расследование было начато, хотя там не уточнили, расследуется ли возможное преступление против окружающей среды, и будет ли оно подлежать санкциям, поскольку оба вопроса должны будут быть решены в ходе расследования. Они также объяснили, что продюсерская компания, ответственная за видеоклип, не имела разрешения на съемку в этой природной зоне и не подавала на него заявку.

Клип на песню "Lifetimes"

Однако в пресс-релизе, полученном Billboard, департамент заявил, что музыкальный клип не является "преступлением против окружающей среды", поскольку съемка разрешена по запросу.

Наряду со знаменитым пляжем Сес-Ильетес на Форментере, дюны С'Эспальмадор образуют наиболее сохранившуюся систему дюн на Балеарских островах и имеют "большую экологическую ценность", согласно данным правительства Балеарских островов на его туристическом сайте.

С'Эспальмадор — это частный островок, расположенный к северу от острова Форментера, который с 1980 года является частью природного парка Сес-Салинес на Ибице и Форментере. Его длина составляет около 2,9 км, а ширина — 800 метров (137 гектаров). Кэти Перри — не единственная американская звезда, которая воспользовалась своим пребыванием на Ибице и Форментере для работы.

Актер Уилл Смит выбрал студию звукозаписи в роскошном отеле на севере Ибицы для записи своей последней песни. Он поделился в социальной сети Instagram роликом под названием "Настроение на закате на Ибице", где он читает рэп и исполняет часть своей песни, сопровождая это изображениями заката на Ибице в сопровождении друзей.

Ранее Фокус писал, что новый клип Кэти Перри раскритиковали в сети.