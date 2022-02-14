Зірку "Гри престолів" Софі Тернер запідозрили в новій вагітності (фото)

Актриса поки ніяк не коментує чутки, що з'явилися.

25-річна актриса Софі Тернер (зараз Джонас), яка зіграла Сансу Старк у телесеріалі в жанрі фентезі "Гра престолів" від HBO, випадково потрапила в об'єктиви папараці разом із чоловіком Джо та півторарічною дочкою Віллою під час прогулянки з друзями та змусила ЗМІ заговорити про нову вагітність зірки.

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Актриса гуляла вулицями Лос-Анджелеса в облягаючій довгій сукні, яка недвозначно демонструвала живіт Софі, що округлився. Знаменитість із сім'єю та друзями прийшла на посиденьки в один із місцевих ресторанів.

Шанувальники Тернер упевнені, що вона спеціально одягла таку сукню, давши зрозуміти всім, що стане мамою вдруге. Ні сама Тернер, ні Джо Джонас цю інформацію не коментують.

Пара почала зустрічатися у 2016 році, а одружилася через три роки. Причому одруження було пишним і пройшло в замку XVIII століття на півдні Франції. Вже у липні 2020 року вони стали батьками дівчинки, яку ретельно ховають від цікавих очей.

Старший брат Джо Джонаса, Нік, із 2018 року одружений із індійською актрисою Пріянкою Чопрою. Нещодавно сурогатна мати народила їм первістка.