Звезду "Игры престолов" Софи Тернер заподозрили в новой беременности (фото)

Актриса пока никак не комментирует появившиеся слухи.

25-летняя актриса Софи Тернер (сейчас Джонас), сыгравшая Сансу Старк в телесериале в жанре фэнтези "Игра престолов" от HBO, которая случайно попала в объективы папарацци вместе с мужем Джо и полуторагодовалой дочерью Уиллой во время прогулки с друзьями, заставила СМИ заговорить о новой беременности звезды.

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Актриса гуляла по улицам Лос-Анджелеса в облегающее длинное платье, которое недвузначно демонстрировало округлившийся живот Софи. Знаменитость с семьей и друзьями пришла на посиделки в один из местных ресторанов.

Поклонники Тернер уверены, что она специально надела такое платье, дав понять всем, что станет мамой во второй раз. Ни сама Тернер, ни Джо Джонас эту информацию никак не комментируют.

Пара начала встречаться в 2016 году, а поженилась через три года. Причем бракосочетание было пышным и прошло в замке XVIII века на юге Франции. Уже в июле 2020 года они стали родителями девочки, которую тщательно прячут от любопытных глаз.

Старший брат Джо Джонаса, Ник, с 2018 года женат на индийской актрисе Приянке Чопре. Недавно суррогатная мать родила им первенца.