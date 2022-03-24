Орландо Блум допомагає українським біженцям у Молдові

Актор закликав громадськість допомогти українським дітям.

45-річний британський актор Орландо Блум наразі перебуває в Молдові та допомагає українським родинам, котрі змушені були тікати від війни в Україні. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка "Піратів Карибського моря" зустрічає в Молдові українські родини.

"З початком війни в Україні чи не кожну секунду дитина стає біженцем. Я в Молдові з @UNICEF, зустрічаюсь з родинами, які змушені були покинути все в пошуках безпеки", – підписав публікацію британський актор, супроводивши її фотографіями з українськими дітьми.

[ + – ] Орландо Блум у Молдові допомагає українським біженцям

Прокоментувала допис і його кохана, співачка Кеті Перрі. Вона зазначила, що Орландо для неї "справжній герой, і не тільки для неї",

Також Орландо Блум закликав допомагати всіма силами дітям, котрі постраждали від війни в Україні та змушені тікати в інші країни в пошуках безпеки. Він додав посилання, за яким можна дізнатися всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що українська співачка Віра Брежнєва (Галушко) покинула Росію та прибула до Польщі. Наразі вона в Любліні допомагає українським біженцям.

Раніше Фокус писав про привітання Орландо Блума з 45-річчям від Кеті Перрі. Пара виховує однорічну доньку Дейзі Дав Блум. Проте користувачі мережі запідозрили зіркову пару в тому, що вони очікують на другу дитину.