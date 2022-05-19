Кэти Перри не хотела детей до встречи с Орландо Блумом

В настоящее время пара воспитывает общую дочь.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

37-летняя американская певица Кэти Перри не хотела становиться мамой, пока не встретила своего возлюбленного, 45-летнего актера Орландо Блума. Об этом пишет Page Six.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Больше всего повлияло на артистку то, как Орландо вел себя со своим сыном Флинном. "Это, безусловно, повлияло на меня. Что-то внутри меня сказало: тебе уже за 30, этот человек милый. Вам нужно завести детей", — призналась Кэти Перри, которая летом 2020 родила для Орландо Блума дочь Дейзи Дав Блум.

Кроме общей дочери с Кэти Перри, у актера подрастает сын Флинн от брака с Мирандой Керр. В 2013 году пара разошлась.

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум вместе около шести лет Фото: Getty Images

В частности, певица отметила, что появление в их жизни дочери Дейзи кардинально изменило их мировоззрение.

"Вещи, которые вы раньше считали важными, на самом деле никогда не были такими. Ваша семья действительно выходит на передний план. Моя дочь изменила мою жизнь, взгляды. Она подарила мне любовь, которой у меня никогда раньше не было", – рассказала знаменитость.

Кэти Перри и Орландо Блум вместе около шести лет. Однако на короткое время пара расставалась. В 2020 году певица родила дочь, ставшую для нее первой. Однако, женились ли Кэти и Орландо официально, до сих пор неизвестно.

Напомним, Орландо Блум после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины прибыл в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам.

Также Фокус писал то, что в Сети предположили, что 37-летняя Кэти Перри может быть беременна вторым ребенком.