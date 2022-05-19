Кеті Перрі не хотіла дітей до зустрічі з Орландо Блумом

Наразі пара виховує спільну доньку.

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37-річна американська співачка Кеті Перрі не хотіла ставати мамою, поки не зустріла свого коханого, 45-річного актора Орландо Блума. Про це пише Page Six.

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Найбільше вплинуло на артистку те, як Орландо поводив себе зі своїм сином Флінном. "Це, безперечно, вплинуло на мене. Щось усередині мене сказало: тобі вже за 30, цей чоловік милий. Вам треба завести дітей", — зізналася Кеті Перрі, яка влітку 2020 народила для Орландо Блума доньку Дейзі Дав Блум.

Окрім спільної доньки з Кеті Перрі, в актора підростає син Флінн від шлюбу з Мірандою Керр. У 2013 році пара розійшлася.

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум разом близько шести років Фото: Getty Images

Зокрема співачка зазначила, що поява у їхньому житті доньки Дейзі кардинально змінила їхній світогляд.

"Речі, які ви раніше вважали важливими, насправді ніколи не були такими. Ваша сім'я справді виходить на передній план. Моя дочка змінила моє життя, погляди. Вона подарувала мені кохання, якого в мене ніколи раніше не було", – розповіла знаменитість.

Кеті Перрі та Орландо Блум разом близько шести років. Проте на недовгий час пара розлучалася. У 2020 році співачка народила доньку, яка стала для неї першою. Проте, чи одружилися Кеті та Орландо офіційно, досі невідомо.

Нагадаємо, Орландо Блум після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України прибув до Молдови, аби допомогти українським біженцям.

Також Фокус писав те, що в мережі припустили, що 37-річна Кеті Перрі може бути вагітна другою дитиною.