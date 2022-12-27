Кеті Перрі та Орландо Блум поділилися різдвяними фото

Зіркова пара відправилася святкувати на схід.

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45-річний британський актор Орландо Блум показав, як вони з Кеті Перрі відсвяткували Різдво 2022. У своєму Instagram з понад 6 млн підписників коханий американської співачки показав різдвяні кадри.

Виявилося, що закохані вирішили відсвяткувати Різдво у столиці Японії. Зокрема, серед фото з Токіо було й селфі у дзеркалі, на якому співачка та актор позували босоніж. А також знімок ялинки й тамтешнього частування.

"ありがと ございます Токіо 🇯🇵 Щасливого веселого 🎄🕊️люблю всіх ❤️", — підписав карусель японських фото Орландо Блум.

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум відсвяткували Різдво 2022 в Японії

Знаменитості разом близько шести років. Проте на недовгий час пара розлучалася. Проте, чи одружилися Перрі та Блум офіційно, досі невідомо.

Влітку 2020 38-річна американська співачка народила для Орландо Блума доньку Дейзі Дав Блум, яку зіркове подружжя не показує громадськості.

Окрім спільної доньки з Кеті Перрі, у Блума підростає син Флінн від попереднього союзу з Мірандою Керр. У 2013 році пара розійшлася.

Нагадаємо, Кеті Перрі зізналася, що не хотіла дітей, поки не зустріла Орландо Блума.

Також Фокус писав про допомогу Орландо Блума українським дітям, котрі постраждали від війни.