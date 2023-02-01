Кеті Перрі присвятила зворушливий пост колишній дружині Орландо Блума (фото)

Жінки відвідали напередодні один захід, на якому позували разом фотографам.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі присвятила зворушливий пост колишній дружині Орландо Блума, моделі Міранді Керр. До екскоханої свого чоловіка артистка звернулася в Instagram.

Дружина зірки "Піратів Карибського моря" назвала матір його сина "своєю улюбленою австралійкою" і "названою сестрою", привітавши з відзнакою, яку Міранда отримала на заході G'Day USA Arts Gala у рамках програми зі зміцнення зв'язків між Австралією та США.

Зокрема Кеті Перрі виклала кілька фото та відео із заходу, який вони відвідали напередодні.

"…Я люблю нашу сучасну сім'ю… А ще дякую, що познайомила мене із селеровим соком, я просто думала, що це ті овочеві штуки, якими я розмішую "Криваву Мері", — зазначила зірка сцени, додавши, що обрала для івенту крем бренду Міранди Керр.

[ + – ] Кеті Перрі

Про стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума відомо з 2016 року. У 2020 вони стали батьками: у зіркової пари народилася донька Дейзі Дав Блум. Проте досі невідомо, чи офіційно уклали шлюб співачка та актор.

[ + – ] Орландо Блум та Кеті Перрі Фото: Getty Images

У 2013 Орландо Блум розлучився з австралійською супермоделлю, від союзу з якою підростає син Флінн.

Нагадаємо, Міранда Керр прийшла на офіційний захід зі своєю їжею.

Також Фокус писав про різдвяні фото Кеті Перрі та Орландо Блума.