Кеті Перрі присвятила зворушливий пост колишній дружині Орландо Блума (фото)
Жінки відвідали напередодні один захід, на якому позували разом фотографам.
38-річна американська співачка Кеті Перрі присвятила зворушливий пост колишній дружині Орландо Блума, моделі Міранді Керр. До екскоханої свого чоловіка артистка звернулася в Instagram.
Дружина зірки "Піратів Карибського моря" назвала матір його сина "своєю улюбленою австралійкою" і "названою сестрою", привітавши з відзнакою, яку Міранда отримала на заході G'Day USA Arts Gala у рамках програми зі зміцнення зв'язків між Австралією та США.
Зокрема Кеті Перрі виклала кілька фото та відео із заходу, який вони відвідали напередодні.
"…Я люблю нашу сучасну сім'ю… А ще дякую, що познайомила мене із селеровим соком, я просто думала, що це ті овочеві штуки, якими я розмішую "Криваву Мері", — зазначила зірка сцени, додавши, що обрала для івенту крем бренду Міранди Керр.
Про стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума відомо з 2016 року. У 2020 вони стали батьками: у зіркової пари народилася донька Дейзі Дав Блум. Проте досі невідомо, чи офіційно уклали шлюб співачка та актор.
У 2013 Орландо Блум розлучився з австралійською супермоделлю, від союзу з якою підростає син Флінн.
Нагадаємо, Міранда Керр прийшла на офіційний захід зі своєю їжею.
Також Фокус писав про різдвяні фото Кеті Перрі та Орландо Блума.