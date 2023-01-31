Здивувала всіх: Міранда Керр прийшла на захід зі своєю їжею

Поки гості гала-концерту за столиками насолоджувалися вином і закусками, Міранда дістала із сумочки свій ланч-бокс.

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39-річна австралійська модель і колишній "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр разом із чоловіком Еваном Шпігелем відвідали гала-концерт G'Day USA Arts Gala в культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі. Модель укотре підтвердила, що стежить за своїм харчуванням, навіть коли виходить у світ. У Instagram модель опублікувала відео та показала, як їла банан і пила кокосову воду, поки інші гості пили вино та їли різні закуски.

Австралійські радіоведучі Майкл Віпфлі та Раян Фітцджеральд також були гостями на заході та сказали, що були здивовані появою Міранди, яка принесла свою їжу. У своєму радіошоу в понеділок ведучі пояснили, що за їхнім столиком уже закінчилося все вино та їжа, а Міранда, Еван і Кеті Перрі навіть не доторкнулися до своїх напоїв.

"Вона з'їла банан за столом. У неї був банан на вечерю, — пожартував один із ведучих. — Вона приголомшлива", — втрутився інший, пише Daily Mail.

[ + – ] Міранда Керр Фото: Instagram @mirandakerr

Міранда сяяла на вечорі в гламурній білій сукні, що обтягувала її фігуру. Сукня без бретелей була зі складками спереду та зав'язками на талії. До вбрання Керр підібрала усипані стразами туфлі з відкритими носами на високих підборах. Зробила вечірній макіяж і гарну хвилясту укладку.

[ + – ] Міранда Керр Фото: Getty Images

На вечорі Міранда була присутня зі своїм нинішнім чоловіком Еваном Шпігелем.

Нагадаємо, модель Міранда Керр, виступаючи в подкасті The Skinny Confidential, поділилася тим, як намагається залишатися у формі та бути стрункою і привабливою.

Також Фокус писав, що Міранда Керр зізналася, що народження дітей змінило її тіло, але вона зовсім не шкодує про це.