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Стиль життя

Багатодітна мати Міранда Керр поділилася своїм секретом стрункості

Модель Міранда Керр, багатодітна мати Міранда Керр, ангел Victoria's Secret Міранда Керр
Фото: Instagram @mirandakerr | Міранда Керр

Клишній "ангел" Victoria's Secret поділився тим, як залишається у формі після народження трьох дітей.

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39-річна австралійська модель Міранда Керр, виступаючи в подкасті The Skinny Confidential, поділилася тим, як намагається залишатися у формі та мати стрункий і привабливий вигляд. Про це пише DailyMail.

Міранда поділилася, що дотримується дуже здорової дієти, а точніше правил здорового харчування, і багато тренується.

Керр приділяє щонайменше годину на день шість разів на тиждень для занять на біговій доріжці, поки її діти сплять. Також у її розкладі є силові тренування.

Що стосується правильного харчування, знаменита модель починає свій день зі склянки води кімнатної температури з лимоном, а потім п'є таку кількість соку селери холодного віджиму.

Наступний етап у її щоденній програмі — детокс-смузі для всієї родини за рецептом від Medical Medium, який включає чорницю, коріандр, спіруліну, порошок соку трави ячменю, атлантичний дульсе — морський овоч, банани й апельсин.

Міранда Керр любить солодку картоплю з вареними яйцями, цвітну капусту, суп і рибу на грилі. А з напоїв може собі дозволити трішки текіли, змішаної з кокосовою водою. Також Міранда зазначила, що більше не є веганом і іноді їсть червоне м'ясо.

Нагадаємо, Міранда Керр зізналася, що народження дітей змінило її тіло, але вона зовсім не шкодує про це.