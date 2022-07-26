Супермодель Міранда Керр розповіла, як материнство змінило її тіло

Міранда виховує трьох синів, батьками яких є актор Орландо Блум та бізнесмен Еван Шпігель.

39-річна австралійська супемодель Міранда Керр зізналася, що народження дітей змінило її тіло, але вона зовсім не шкодує про це. Своїми одкровеннями красуня поділилася з редакцією журналу Vogue Australi, давши інтерв'ю для серпневого номера на тему материнства.

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За її словами, коли народився її старший син Флінн у 2011 році, батьком якого є актор Орландо Блум, вже тоді вона думала, що не зможе повернутися до своїх модельних параметрів, проте швидко набрала форму, скинувши всі набрані під час вагітності кілограми.

Тепер, коли в неї вже троє дітей, Міранда поки не відчуває, що повернулася у той момент, де була до материнства. Однак вона задоволена тим, що є.

"Моє тіло інше, і воно змінилося, і я приймаю це. Я відчуваю, що в будь-якому випадку це найпривабливіша річ, коли люди приймають себе такими, якими вони є".

При цьому колишня модель Victoria's Secret та її чоловік, Еван Шпігель, засновник додатку для соціальних мереж Snapchat, у яких двоє спільних дітей — чотирирічний Харт та дворічний Майлз, — не виключають, що їхня родина буде більшою.

"Мені просто подобається бути матір'ю, і я завжди хотіла трьох хлопчиків, тому я відчуваю себе дуже щасливою, що в мене троє здорових хлопчиків. Я відчуваю, що відкрита, тож подивимося, що вирішить Бог", — каже Міранда.

Подружжя знялося разом для обкладинки Vogue.

Міранда та Еван вперше зустрілися на заході Louis Vuitton у 2014 році. Пара підтвердила свої стосунки у 2015 році, а наступного року вони заручилися, перш ніж зв'язати себе шлюбом у травні 2017 року.

Раніше Міранда була одружена з голлівудським актором Орландо Блумом, з яким почала зустрічатися в 2007 році. Вони одружилися лише через місяць після заручин у червні 2010 року, але в жовтні 2013 року оголосили про розлучення.

Нагадаємо, американська актриса Шерон Стоун опублікувала фото топлес, не соромлячись вікових змін свого тіла.