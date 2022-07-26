Супермодель Миранда Керр рассказала, как материнство изменило ее тело

Миранда воспитывает троих сыновей, отцами которых являются актер Орландо Блум и бизнесмен Эван Шпигель.

39-летняя австралийская супемодель Миранда Керр призналась, что рождение детей изменило ее тело, но она совершенно не жалеет об этом. Своими откровениями красавица поделилась с редакцией журнала Vogue Australiа, дав интервью для августовского номера на тему материнства.

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По ее словам, когда родился ее старший сын Флинн в 2011 году, отцом которого является актер Орландо Блум, уже тогда она думала, что не сможет вернуться к своим модельным параметрам, однако быстро пришла в форму, сбросив все набранные во время беременности килограммы.

Теперь, когда у нее уже трое детей, Миранда пока не чувствует, что вернулась к тому моменту, где была до материнства. Однако она довольна тем, что есть.

"Мое тело другое, и оно изменилось, и я принимаю это. Я чувствую, что в любом случае это самая привлекательная вещь, когда люди принимают себя такими, какие они есть".

При этом бывшая модель Victoria's Secret и ее муж, Эван Шпигель, основатель приложения для социальных сетей Snapchat, у которых двое общих детей – четырехлетний Харт и двухлетний Майлз, – не исключают, что их семья будет больше.

"Мне просто нравится быть матерью, и я всегда хотела трех мальчиков, поэтому я чувствую себя очень счастливой, что у меня трое здоровых мальчиков. Я чувствую, что открыта, так что посмотрим, что решит Бог", – говорит Миранда.

Супруги снялись вместе для обложки Vogue.

Миранда и Эван впервые встретились на мероприятии Louis Vuitton в 2014 году. Пара подтвердила свои отношения в 2015 году, а в следующем году они обручились, прежде чем связать себя узами брака в мае 2017 года.

Ранее Миранда была замужем за голливудским актером Орландо Блумом, с которым начала встречаться в 2007 году. Они поженились всего через месяц после помолвки в июне 2010 года, но в октябре 2013 года объявили о разводе.

Напомним, американская актриса Шэрон Стоун опубликовала фото топлес, не стесняясь возрастных изменений своего тела.