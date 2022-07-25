64-летняя Шэрон Стоун показала, как загорает топлес у бассейна

Знаменитость не стесняется демонстрировать возрастные изменения.

Американская актриса Шэрон Стоун продолжает демонстрировать миру, как нужно красиво стареть, принимать свое тело и не стесняться возрастных изменений. Так, она опубликовала снимок на своей странице в Instagram,где позирует в одних неоново-зеленых плавках с леопардовым принтом от купальника и полотенцем, накинутым на плечи.

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Знаменитость стоит без верхней части бикини у бассейна и смеется, подняв голову вверх.

[ + – ] Шэрон Стоун и ее фигура без ретуши Фото: Sharon Stone/Instagram

"Благодарно несовершенна в идеальный день", – подписала она снимок, который сложно назвать скромным.

Шэрон не стала ретушировать дряблую кожу на бедрах и животе, представ перед своими 3,2 млн подписчиков в истонним свете. Ее смелость была оценена по достоинству.

"Легенда!", "И как богиня смеется над смертными", "Настоящая икона", "Ты прекрасно выглядишь, естественно красива, женщины вдвое моложе тебя делают операцию, чтобы выглядеть вполовину так же хорошо, как ты", "Я пытаюсь понять, что несовершенно", "Прекрасна! Очень сексуальна", – пишут в комментариях.

Напомним, актриса продолжает наслаждаться жизнью. недавно она показала кадры отдыха на яхте в Италии, куда прилетела на показы модного дома Dolce & Gabbana. На красных дорожках Стоун блистала в роскошных нарядах именитого бренда.