На низком старте: кто из суперзвезд может покинуть США после победы Трампа
Еще в период предвыборной кампании многие голливудские звезды, особенно женщины, активно выступали против Дональда Трампа, который, как они утверждали, является угрозой для их прав и свобод. Доходидо до того, что звучали обещания покинуть Штаты на период его президентства.
После того, как выборы в США состоялись, и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 312 голосов (у Камалы Харрис 226), из страны могут уехать многие звезды шоу-бизнеса, которые ранее отрыто выражали свою поддержку кандидату от демократов. Фокус разбирался, кто из знаменитостей может решиться на такой шаг.
Совсем недавно в СМИ прошел слух о том, что голливудский актер Том Хэнкс уже покинул Штаты. Впервые об этом написал ресурс The Direct, ссылаясь на видео пользователя TikTok под ником @celiina.t97. Несколько дней назад она опубликовала якобы открытое письмо Хэнкса. В нем говорится, что актер больше не живет в США.
"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались — сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, с прекрасным видом на… ну, на то, что определенно не Америка. Почему я здесь, спросите вы? Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался немного больше, чем я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!" — и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем изгой, гоняющийся за волейбольным мячом", – гласит текст.
Напоследок автор просит поклонников воспринимать его отъезд не как побег, а как "долгий отпуск, вызванный политическими соображениями", и что в конце концов он, может быть, вернется к "президенту Опре".
Откуда у автора канала это письмо, остается загадкой, поскольку ни в Х, ни в Instagram актера нет ничего подобного. Последняя публикация Тома в Instagram датирована 1 ноября, и это – постер его нового фильма "Тогда. Сейчас. Потом".
Во время предвыборной кампании Трампа Хэнкс не отметился никакими скандальными заявлениями по поводу этого кандидата. Давний приверженец Демократической партии он, правда, в 2016 году говорил, что победа республиканца на выборах станет "черным днем".
В ноябре прошлого года Том Хэнкс не скрывал опасения по поводу возможной победы Дональда Трампа, не назвав имени бывшего президента.
"Я думаю, всегда есть причины беспокоиться о краткосрочной перспективе. Но я смотрю на более долгосрочную перспективу произошедшего", – признался он после речи Джо Байдена, посвященной 80-й годовщине Дня Д.
Выборы в США: кто из звезд говорил о возможном переезде?
Америка Феррера
Америка Феррера готова паковать чемоданы после победы Трампа. 40-летняя женщина, как утверждается, хочет начать новую жизнь в Великобритании со своим мужем Райаном Пирсом Уильямсом и двумя детьми, шестилетним сыном Себастьяном и четырехлетней дочерью Люсией. В соцсети актриса открыто поддерживала Камалу Харрис.
"Голосование за Камалу — это голосование за сохранение наших прав человека, достоинства и свободы! Мы лучше отвратительной риторики, которая унижает друг друга. Камала верит в будущее, которое включает всех нас. Мы можем бороться за обещания нашей страны, и мы можем победить!" – заявила она за неделю до выборов.
Результаты выборов подкосили Ферреру.
"Америка больна тем, что Дональд Трамп снова стал президентом. Она опустошена из-за поражения Камалы. Она думала, что страна, в которой она жила, была лучше", – утверждают друзья актрисы.
По словам источников, Америка намерена сохранить "присутствие" в США для работы, латиноамериканцев и женщин.
"Она не покидает Голливуд навсегда. Она не покидает США, она расставляет приоритеты в своей жизни и сосредотачивается на важности для своих детей", – подчеркнули они.
Информаторы говорят, актриса присматривается к частной школе в Барнсе на юго-западе Лондона, где учатся дети многих знаменитостей, и пока что довольна увиденным.
Минни Драйвер
54-летняя актриса Минни Драйвер рассказала The Times of London в июле, что вернулась в Великобританию после почти трех десятилетий жизни в Лос-Анджелесе. В беседе с журналистами она отметила, что если Трамп будет переизбран, то с возвращением в США у нее могут возникнуть трудности.
"Если бы я жила в красном [республиканском] штате, нет, я бы не смогла вернуться. Но живя в Калифорнии, вы несколько изолированы. Но хотите ли вы уехать и жить в пузыре? Вы убежите от огня или вернетесь и поможете?", – сказала она.
Драйвер не сдерживала своих взглядов на Трампа.
"Конечно, он заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме — конечно, он этого заслуживает. Но просто посмотрите, сколько денег он собрал за эти два дня, 53 миллиона долларов за 48 часов, и идея о том, что отцы-основатели — если бы были вовлечены матери, возможно, все было бы иначе — не оставили места в конституции для идеи, что американский народ может быть настолько глупым, чтобы голосовать за преступника. Нет ничего отраженного в судебной системе о том, что произойдет, если он победит. Это маринад, когда у вас есть Секретная служба, уже осматривающая тюрьмы, говорящая: "Как это будет выглядеть?"", – говорила она в июле этого года.
Софи Тернер
28-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер уехала в Лондон после расставания с Джо Джонасом, и, несмотря на свою востребованность в Голливуде, на постоянное место жительства в США возвращаться не собирается, поскольку страдала там не только от тоски по родине, но и из-за политики.С
"Насилие с применением огнестрельного оружия, отмена решения по делу Роу против Уэйда… Все просто навалилось. После стрельбы в школе Ювалде я поняла, что пора убираться оттуда", – рассказала она в беседе с Harper's Bazaar.
Шер
78-летняя певица Шер еще в 2023 году в беседе с The Guardian озвучивала намерение "выйти из игры", если Трампа выберут снова.
"В прошлый раз у меня чуть не открылась язва. Если он победит, кто знает? На этот раз я уеду из страны", — сказала она изданию.
Правда, после выборов риторика певицы поменялась. Как пишет Daily Mail, Шер передумала переезжать, поскольку ее держит в США роман с 38-летним Александром Эдвардсом. По словам источников, она не хочет разлучать любимого мужчину с его маленьким сыном.
"Она действительно намеревалась покинуть США, если Дональд Трамп будет избран, но сейчас все по-другому, чем год назад. Она дала то интервью (The Guardian) до того, как была так предана", – сказал информатор.
В 2015 году певица пошутила, что переедет в Юпитер, если Трамп победит на выборах, однако осталась дома.
Барбра Стрейзанд
82-летняя актриса и певица Барбра — еще одна звезда Голливуда, которая выразила свои опасения по поводу того, что Трампа снова выберут на пост президента. Она сказала Стивену Колберту, что "не сможет жить в этой стране, если он станет президентом", что намекнуло на ее планы переехать через океан в Англию, чтобы сбежать.
После того как появились новости о его переизбрании, Барбра написала в Twitter, что у нее "не осталось слов", и похвалила Камалу Харрис за ее мощную речь о признании поражения.
"Камала Харрис отправила нас с обнадеживающим посланием, когда сказала: "Только когда станет достаточно темно, можно увидеть звезды". Спасибо, Камала", — написала она.
Шэрон Стоун
66-летняя звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун в июле этого года, через неделю после покушения на Дональда Трампа заявила Daily Mail, что планирует переехать в Европу, если он будет переизбран.
"Я определенно рассматриваю дом в Италии".
По словам знаменитости, она не готова к новому сроку республиканца:
"Я думаю, что это разумная конструкция на данный момент. Это один из первых случаев в моей жизни, когда я действительно видела кого-то, баллотирующегося на пост президента на платформе ненависти и угнетения".
Ранее Фокус писал, что после победы Трампа не только звезды, но и простые американцы массово ищут способы эмиграции. А одна из туристических компаний после того, как выборы в США прошли, придумала способ "сбежать" от президентства Трампа .