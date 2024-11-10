На низком старте: кто из суперзвезд может покинуть США после победы Трампа

Еще в период предвыборной кампании многие голливудские звезды, особенно женщины, активно выступали против Дональда Трампа, который, как они утверждали, является угрозой для их прав и свобод. Доходидо до того, что звучали обещания покинуть Штаты на период его президентства.

После того, как выборы в США состоялись, и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 312 голосов (у Камалы Харрис 226), из страны могут уехать многие звезды шоу-бизнеса, которые ранее отрыто выражали свою поддержку кандидату от демократов. Фокус разбирался, кто из знаменитостей может решиться на такой шаг.

Совсем недавно в СМИ прошел слух о том, что голливудский актер Том Хэнкс уже покинул Штаты. Впервые об этом написал ресурс The Direct, ссылаясь на видео пользователя TikTok под ником @celiina.t97. Несколько дней назад она опубликовала якобы открытое письмо Хэнкса. В нем говорится, что актер больше не живет в США.

"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались — сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, с прекрасным видом на… ну, на то, что определенно не Америка. Почему я здесь, спросите вы? Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался немного больше, чем я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!" — и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем изгой, гоняющийся за волейбольным мячом", – гласит текст.

Напоследок автор просит поклонников воспринимать его отъезд не как побег, а как "долгий отпуск, вызванный политическими соображениями", и что в конце концов он, может быть, вернется к "президенту Опре".

Письмо, которое якобы Том Хэнс адресовал своим друзьям и поклонникам Фото: Скрин видео

Откуда у автора канала это письмо, остается загадкой, поскольку ни в Х, ни в Instagram актера нет ничего подобного. Последняя публикация Тома в Instagram датирована 1 ноября, и это – постер его нового фильма "Тогда. Сейчас. Потом".

Последняя на данный момент публикация на странице Тома Хэнкса

Во время предвыборной кампании Трампа Хэнкс не отметился никакими скандальными заявлениями по поводу этого кандидата. Давний приверженец Демократической партии он, правда, в 2016 году говорил, что победа республиканца на выборах станет "черным днем".

В ноябре прошлого года Том Хэнкс не скрывал опасения по поводу возможной победы Дональда Трампа, не назвав имени бывшего президента.

"Я думаю, всегда есть причины беспокоиться о краткосрочной перспективе. Но я смотрю на более долгосрочную перспективу произошедшего", – признался он после речи Джо Байдена, посвященной 80-й годовщине Дня Д.

Выборы в США: кто из звезд говорил о возможном переезде?

Америка Феррера

Америка Феррера готова паковать чемоданы после победы Трампа. 40-летняя женщина, как утверждается, хочет начать новую жизнь в Великобритании со своим мужем Райаном Пирсом Уильямсом и двумя детьми, шестилетним сыном Себастьяном и четырехлетней дочерью Люсией. В соцсети актриса открыто поддерживала Камалу Харрис.

"Голосование за Камалу — это голосование за сохранение наших прав человека, достоинства и свободы! Мы лучше отвратительной риторики, которая унижает друг друга. Камала верит в будущее, которое включает всех нас. Мы можем бороться за обещания нашей страны, и мы можем победить!" – заявила она за неделю до выборов.

Результаты выборов подкосили Ферреру.

"Америка больна тем, что Дональд Трамп снова стал президентом. Она опустошена из-за поражения Камалы. Она думала, что страна, в которой она жила, была лучше", – утверждают друзья актрисы.

По словам источников, Америка намерена сохранить "присутствие" в США для работы, латиноамериканцев и женщин.

"Она не покидает Голливуд навсегда. Она не покидает США, она расставляет приоритеты в своей жизни и сосредотачивается на важности для своих детей", – подчеркнули они.

Информаторы говорят, актриса присматривается к частной школе в Барнсе на юго-западе Лондона, где учатся дети многих знаменитостей, и пока что довольна увиденным.

Минни Драйвер

54-летняя актриса Минни Драйвер рассказала The Times of London в июле, что вернулась в Великобританию после почти трех десятилетий жизни в Лос-Анджелесе. В беседе с журналистами она отметила, что если Трамп будет переизбран, то с возвращением в США у нее могут возникнуть трудности.

"Если бы я жила в красном [республиканском] штате, нет, я бы не смогла вернуться. Но живя в Калифорнии, вы несколько изолированы. Но хотите ли вы уехать и жить в пузыре? Вы убежите от огня или вернетесь и поможете?", – сказала она.

Драйвер не сдерживала своих взглядов на Трампа.

"Конечно, он заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме — конечно, он этого заслуживает. Но просто посмотрите, сколько денег он собрал за эти два дня, 53 миллиона долларов за 48 часов, и идея о том, что отцы-основатели — если бы были вовлечены матери, возможно, все было бы иначе — не оставили места в конституции для идеи, что американский народ может быть настолько глупым, чтобы голосовать за преступника. Нет ничего отраженного в судебной системе о том, что произойдет, если он победит. Это маринад, когда у вас есть Секретная служба, уже осматривающая тюрьмы, говорящая: "Как это будет выглядеть?"", – говорила она в июле этого года.

Минни Драйвер агитировала не голосовать за Дональда Трампа

Софи Тернер

28-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер уехала в Лондон после расставания с Джо Джонасом, и, несмотря на свою востребованность в Голливуде, на постоянное место жительства в США возвращаться не собирается, поскольку страдала там не только от тоски по родине, но и из-за политики.С

"Насилие с применением огнестрельного оружия, отмена решения по делу Роу против Уэйда… Все просто навалилось. После стрельбы в школе Ювалде я поняла, что пора убираться оттуда", – рассказала она в беседе с Harper's Bazaar.

Софи Тернер Фото: Instagram @sophiet

Шер

78-летняя певица Шер еще в 2023 году в беседе с The Guardian озвучивала намерение "выйти из игры", если Трампа выберут снова.

"В прошлый раз у меня чуть не открылась язва. Если он победит, кто знает? На этот раз я уеду из страны", — сказала она изданию.

Правда, после выборов риторика певицы поменялась. Как пишет Daily Mail, Шер передумала переезжать, поскольку ее держит в США роман с 38-летним Александром Эдвардсом. По словам источников, она не хочет разлучать любимого мужчину с его маленьким сыном.

"Она действительно намеревалась покинуть США, если Дональд Трамп будет избран, но сейчас все по-другому, чем год назад. Она дала то интервью (The Guardian) до того, как была так предана", – сказал информатор.

На планы Шер уехать из США повлиял ее бойфренд Фото: Getty Images

В 2015 году певица пошутила, что переедет в Юпитер, если Трамп победит на выборах, однако осталась дома.

Барбра Стрейзанд

82-летняя актриса и певица Барбра — еще одна звезда Голливуда, которая выразила свои опасения по поводу того, что Трампа снова выберут на пост президента. Она сказала Стивену Колберту, что "не сможет жить в этой стране, если он станет президентом", что намекнуло на ее планы переехать через океан в Англию, чтобы сбежать.

Барбра Стрейзанд на шоу Стивена Колберта озвучила свои планы о переезде

После того как появились новости о его переизбрании, Барбра написала в Twitter, что у нее "не осталось слов", и похвалила Камалу Харрис за ее мощную речь о признании поражения.

"Камала Харрис отправила нас с обнадеживающим посланием, когда сказала: "Только когда станет достаточно темно, можно увидеть звезды". Спасибо, Камала", — написала она.

Барбра поблагодарила Камалу Харрис Фото: Скриншот

Шэрон Стоун

66-летняя звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун в июле этого года, через неделю после покушения на Дональда Трампа заявила Daily Mail, что планирует переехать в Европу, если он будет переизбран.

"Я определенно рассматриваю дом в Италии".

По словам знаменитости, она не готова к новому сроку республиканца:

"Я думаю, что это разумная конструкция на данный момент. Это один из первых случаев в моей жизни, когда я действительно видела кого-то, баллотирующегося на пост президента на платформе ненависти и угнетения".

Шэрон Стоун до последнего верила в победу Харрис

Ранее Фокус писал, что после победы Трампа не только звезды, но и простые американцы массово ищут способы эмиграции. А одна из туристических компаний после того, как выборы в США прошли, придумала способ "сбежать" от президентства Трампа .