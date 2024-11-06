Выборы в США: Трамп уверенно лидирует, а республиканцы возвращают контроль над Сенатом

Представитель от Республиканской партии победил в двух штатах, которые "колеблются". Более того, соратники Дональда Трампа продолжают усиливать свои позиции в Конгрессе, куда переизбрались политик украинского происхождения Виктория Спартц и действующий спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Related video

Сейчас все избирательные участки в США закрыты, продолжается активный процесс подсчета голосов. По предварительным данным, республиканец Дональд Трамп уверенно приближается к победе на президентских выборах. Фокус в одном материале собрал всю актуальную информацию.

По данным AP, из подсчета голосов уже известно, что республиканцы вернули контроль над Сенатом и могут еще увеличить преимущество. Предварительная оценка — 42 демократов против 51 республиканца.

Сейчас CNN сообщает, что Трамп одержал победу в двух шатких штатах — Джорджии и Северной Каролине, а в остальных продолжается подсчет. В Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Аризоне лидерство сохраняет республиканец.

Издание The Washington Post пишет, что Харрис теоретически сохраняет шансы догнать Трампа и выиграть выборы, однако это будет зависеть от того, какие симпатии будут иметь американские избиратели.

"Трамп (R) имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, но Харрис (D) все еще имеет шансы на победу", — говорится в тексте СМИ.

Что касается результатов выборов в Конгресс, то республиканцы продолжают усиливать свои позиции. Так в Палату Представителей возвращается политик украинского происхождения Виктория Спартц после небольшого перерыва. Свое место в нижней палате Конгресса США сохранил действующий спикер Майк Джонсон, который получил поддержку более 85% избирателей.

Издание The New York Times повысило оценку победы Трампа. Журналисты убеждены, что Трамп победит с вероятностью в 95%, и наберет от 305 до 310 голосов выборщиков. В то же время шансы на победу Харрис уменьшились до 5%.

Напомним, мы писали о том, как голосуют семь штатов, которые "колеблются". По состоянию на сейчас, в шести из семи штатов побеждает Дональд Трамп. Однако результаты могут измениться уже в скором времени.

Фокус также предлагает своим читателям в режиме онлайн следить за ходом голосования в США.