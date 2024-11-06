Вибори в США: Трамп впевнено лідирує, а республіканці повертають контроль над Сенатом

Представник від Республіканської партії переміг у двох штатах, які "коливаються". Ба більше, соратники Дональда Трампа продовжують посилювати свої позиції у Конгресі, куди переобрались політикиня українського походження Вікторія Спартц та чинний спікер Палати представників Майк Джонсон.

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Наразі всі виборчі дільниці у США закриті, триває активний процес підрахунку голосів. За попередніми даними, республіканець Дональд Трамп впевнено наближається до перемоги на президентських виборах. Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальну інформацію.

За даними AP, з підрахунку голосів уже відомо, що республіканці повернули контроль над Сенатом і можуть ще збільшити перевагу. Попередня оцінка — 42 демократів проти 51 республіканця.

Наразі CNN повідомляє, що Трамп здобув перемогу у двох хитких штатах — Джорджії та Північній Кароліні, а в інших решті триває підрахунок. В Пенсильванії, Мічигані, Вісконсині та Аризоні лідерство зберігає республіканець.

Видання The Washington Post пише, що Гарріс теоретично зберігає шанси наздогнати Трампа та виграти вибори, однак це буде залежати від того, які симпатії матимуть американські виборці.

"Трамп (R) має невелику перевагу в колегії виборників, але Гарріс (D) все ще має шанси на перемогу", — йдеться у тексті ЗМІ.

Щодо результатів виборів у Конгрес, то республіканці продовжують посилювати свої позиції. Так до Палати Представників повертається політикиня українського походження Вікторія Спартц після невеликої перерви. Своє місце у нижній палаті Конгресу США зберіг чинний спікер Майк Джонсон, який отримав підтримку понад 85% виборців.

Видання The New York Times підвищило оцінку перемоги Трампа. Журналісти переконані, що Трамп переможе з ймовірністю у 95%, і набере від 305 до 310 голосів виборників. Водночас шанси на перемогу Гарріс зменшилися до 5%.

Нагадаємо, ми писали про те, як голосують сім штатів, які "коливаються". Станом на зараз, у шести з семи штатів перемагає Дональд Трамп. Однак результати можуть змінитися вже незабаром.

Фокус також пропонує своїм читачам в режимі онлайн стежити за перебігом голосування в США.