Приход Трампа не станет "автоматической катастрофой" для Украины и НАТО, — аналитики

В ситуации с дальнейшей поддержкой Украины, считают эксперты, на решения Трампа могут повлиять такие советники, как бывший директор ЦРУ Майк Помпео и бывший советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская политика в отношении Украины и НАТО может измениться, но, по мнению экспертов, это не обязательно означает отказ от поддержки Киева или выхода США из Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале Breaking Defense от 7 ноября.

Неопределенность в подходе к конфликту с Россией

Бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст подчеркнул, что подход Трампа к Украине остается неопределенным. Хотя будущий глава Белого дома публично выражал положительное отношение к президенту России Владимиру Путину и заявлял о желании завершить конфликт как можно быстрее, на его решения могут повлиять такие советники, как бывший директор ЦРУ Майк Помпео и бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Оба, вероятно, выступят против резкого сокращения поддержки Киева. Хербст отметил, что желание Трампа избежать восприятия его как "слабого" лидера может также предотвратить полное отступление США от Украины.

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Ключи к Трампу: как должна действовать Украина после победы республиканца

Старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо добавила, что Трамп, вероятно, будет стремиться выглядеть лидером на международной арене и может инициировать переговоры о прекращении огня, но не станет уступать Украину России сразу. Эксперты подчеркивают, что такой подход может быть как компромиссным решением, так и сигналом о намерениях Трампа укрепить имидж США как ключевого мирового игрока.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео Фото: Голос Америки

НАТО и вопросы оборонных расходов

Возвращение Трампа может также повлиять на политику США в НАТО, учитывая его критическое отношение к Альянсу и требованиям к странам-членам по 2% ВВП на оборону. Обозреватели напомнили, что в последние годы некоторые страны достигли этого показателя, и идет обсуждение повышения планки до 3%. Однако девять из 32 членов НАТО все еще не выполняют это требование, и Трамп может пересмотреть приверженность США к защите тех, кто не соблюдает установленный порог.

Так вице-президент Центра Скоукрофта по стратегии и безопасности Атлантического совета Мэтью Кронег считает, что вероятные члены кабинета Трампа, такие как Помпео и сенатор Том Коттон, вряд ли поддержат официальную политику отказа от защиты стран, не выполняющих требования по оборонным расходам.

Кроме того, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может сыграть ключевую роль в поддержке связей с США, продолжая демонстрировать достижения Альянса в области оборонных расходов и подчеркивая роль Трампа в достижении целевого показателя.

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте Фото: Открытые источники

Стоит также отметить, что Рютте уже поздравил Трампа с переизбранием, отметив его вклад в увеличение оборонных расходов стран НАТО и заявив о необходимости продолжать усилия в этом направлении.

Таким образом эксперты полагают, что новый виток переговоров и требований со стороны США может стимулировать Альянс к дальнейшим усилиям по модернизации и увеличению оборонного потенциала, что особенно важно в условиях геополитических вызовов в Европе.

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