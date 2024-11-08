Прихід Трампа не стане "автоматичною катастрофою" для України і НАТО, — аналітики

У ситуації з подальшою підтримкою України, вважають експерти, на рішення Трампа можуть вплинути такі радники, як колишній директор ЦРУ Майк Помпео і колишній радник із нацбезпеки Роберт О'Браєн.

У разі повернення Дональда Трампа до Білого дому американська політика щодо України та НАТО може змінитися, але, на думку експертів, це не обов'язково означає відмову від підтримки Києва або вихід США з Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense від 7 листопада.

Невизначеність у підході до конфлікту з Росією

Колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст підкреслив, що підхід Трампа до України залишається невизначеним. Хоча майбутній очільник Білого дому публічно висловлював позитивне ставлення до президента Росії Володимира Путіна та заявляв про бажання завершити конфлікт якнайшвидше, на його рішення можуть вплинути такі радники, як колишній директор ЦРУ Майк Помпео та колишній радник з національної безпеки Роберт О'Браєн.

Обидва, ймовірно, виступлять проти різкого скорочення підтримки Києва. Гербст зазначив, що бажання Трампа уникнути сприйняття його як "слабкого" лідера може також запобігти повному відступу США від України.

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Ключі до Трампа: як має діяти Україна після перемоги республіканця

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Рейчел Ріццо додала, що Трамп, ймовірно, прагнутиме виглядати лідером на міжнародній арені та може ініціювати переговори про припинення вогню, але не поступатиметься Україною Росії одразу. Експерти підкреслюють, що такий підхід може бути як компромісним рішенням, так і сигналом про наміри Трампа зміцнити імідж США як ключового світового гравця.

Колишній директор ЦРУ Майк Помпео Фото: Голос Америки

НАТО і питання оборонних витрат

Повернення Трампа може також вплинути на політику США в НАТО з огляду на його критичне ставлення до Альянсу і вимог до країн-членів щодо 2% ВВП на оборону. Оглядачі нагадали, що останніми роками деякі країни досягли цього показника, і триває обговорення підвищення планки до 3%. Однак дев'ять із 32 членів НАТО все ще не виконують цю вимогу, і Трамп може переглянути прихильність США до захисту тих, хто не дотримується встановленого порогу.

Так, віцепрезидент Центру Скоукрофта зі стратегії та безпеки Атлантичної ради Метью Кронег вважає, що ймовірні члени кабінету Трампа, як-от Помпео і сенатор Том Коттон, навряд чи підтримають офіційну політику відмови від захисту країн, що не виконують вимог щодо оборонних витрат.

Крім того, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте може зіграти ключову роль у підтримці зв'язків зі США, продовжуючи демонструвати досягнення Альянсу в галузі оборонних витрат і підкреслюючи роль Трампа в досягненні цільового показника.

Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте Фото: Відкриті джерела

Варто також зазначити, що Рютте вже привітав Трампа з переобранням, відзначивши його внесок у збільшення оборонних витрат країн НАТО і заявивши про необхідність продовжувати зусилля в цьому напрямку.

Таким чином експерти вважають, що новий виток переговорів і вимог з боку США може стимулювати Альянс до подальших зусиль з модернізації та збільшення оборонного потенціалу, що особливо важливо в умовах геополітичних викликів у Європі.

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