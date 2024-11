Ключі до Трампа: як має діяти Україна після перемоги республіканця

Україна і світ, не дочекавшись офіційних результатів виборів президента США, вітають з перемогою на них Дональда Трампа. Якою має бути першочергова тактика офіційного Києва, коли 45-й президент США де-юре стане 47-м головою американської держави, з’ясовував Фокус.

Експрезидент США Дональд Трамп вдруге обійме цю посаду. Він здобув перемогу на президентських виборах у Сполучених штатах 5 листопада, повідомляє американське видання The Hill. "Трамп отримав 270 необхідних голосів виборців, і він стає президентом", — зазначається у повідомленні. Про те, що Трамп набирає необхідні 270 голосів виборців, повідомляє і Fox News. New York Post також називає республіканця переможцем. Деякі ЗМІ, такі як AP, CNN, ABC та NYT поки що вказують на лідерство пана Трампа, але не на його перемогу — 267 виборців проти 224 у Камали Гарріс. Зі свого боку The New York Times вважає перемогу Трампа "дуже ймовірною". Згідно з прогнозом NYT, головний республіканець може в результаті здобути до 306 голосів виборників з необхідних 270-ти.

Між тим сам Трамп вже прокоментував попередні дані волевиявлення. "Ось вам 45-й і 47-й президент… Я надзвичайно задоволений абсолютним результатом голосування", — зазначив він.

Експерт: "Трамп є бізнесменом і шоуменом в одному обличчі"

Президент Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа із перемогою і висловив сподівання, що під його керівництвом Штати продовжать "подальшу потужну двопартійну підтримку України". "Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", — акцентував голова держави. Також привітали Трампа з перемогою президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, голова британського уряду Кір Стармер, президент Польщі Анджей Дуда та інші європейські лідери.

А тим часом згідно з результатами проміжних виборів до Сенату США Республіканська партія повертає контроль над Сенатом, де чотири роки поспіль була у меншості. Цілком очевидно, що "реванш" консерваторів забезпечить Дональду Трампу велику перевагу при ухваленні будь-яких рішень на посту президента.

Чому офіційний Київ має бути надзвичайно обережним

Враховуючи, "м’яко кажучи, не безхмарні" стосунки між Трампом та Зеленським, зазначає директор агентства Моделювання ситуацій Віталій Бала, сьогодні вкрай важливо, аби Україна не продовжувала щодо США політику "вимог, претензій та образ".

"Я хочу нагадати, що Трамп вже після нещодавньої зустрічі з Зеленським публічно звинуватив його в тому, що це він винен у початку війни з РФ. Тому, з урахуванням психотипу Трампа, офіційному Києву зараз слід бути надзвичайно обережним, аби нам це врешті не вилізло нам боком"", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

На переконання Віталія Бали, офіційний Київ, "має після стриманих привітань, без усіляких емоцій пробувати співпрацювати". "Чи вийде – це вже питання десяте, але іншого виходу я не бачу. Колишній посол у Туреччині Сибіга, який з недавніх пір обіймає посаду міністра закордонних справ України навряд чи дуже нам допоможе в плані наведення комунікаційних мостів з адміністрацією Трампа. Гадаю, зараз було б дуже доречно якимось чином залучати людину, яка очолювала вітчизняне МЗС при першому президентстві Трампа (цю посаду у зазначені терміни обіймали Павло Клімкін та Вадим Пристайко — ред.)", — підсумовує політолог.

Чому перед українською дипломатією стоїть серйозний виклик

Зауваживши, що лише після остаточного рішення колегії виборників і на етапі підготовки до інавгурації президента США питання України може підніматися в робочому форматі, політолог Олексій Буряченко у розмові з Фокусом констатував: "Україні зараз необхідно якомога глибше працювати з командою майбутнього президента США і потрапити з ним на зустріч якомога швидше – по гарячим поствиборчим слідам. Але маємо бути реалістами і розуміти, що політика Білого дому при новому господареві буде визначатися, передусім, внутрішньо американськими проблемами та викликами. Далі у списку пріоритетів, на мою думку, будуть передомовленості, як з партнерами, так і з опонентами".

Експерт: "Політика Білого дому при новому господареві буде визначатися, передусім, внутрішньо американськими проблемами та викликами" Фото: Getty Images

Наголосивши на тому, що для Києва дуже бажано, щоб інтереси України пересікалися з пріоритетами США і були "інтегровані в інтереси інших гравців, зокрема Польщі та ЄС, експерт додав: "Якщо першу зустріч (вищого українського керівництва з новообраним президентом США – ред.) слід робити в форматі "1+1", то другу – на чотирьох (Україна, США, Варшава, Брюссель). За такої формули, як мені видається, інтереси України були б враховані максимально. Не слід забувати, що всі однаково будуть передомовлятися по новому, і хто першим буде проштовхувати свої інтереси, на тому боці й буде перевага. Традиційно помічники новообраних президентів США складають шорт-лист первинних зустрічей і маємо зробити все можливе і неможливе з тим, аби там опинитися".

На переконання Олексія Буряченка, нині Київ має паралельно і прискіпливо спостерігати за "на третину оновленим Сенатом", тому що якщо говорити про допомогу США Україні, то без Конгресу "ми далеко не заїдемо". "Окрім контактів з новим президентом США, Україні надзвичайно важливо утримувати як двопартійний баланс, так і двопалатний. Це буде серйозний виклик для нашої дипломатії і, з урахуванням того, що якихось унікальних практик тут не має, маємо робити все, аби український інтерес був якомога швидше артикульований перед новим президентом Сполучених Штатів – бажано через призму інтересів США", — акцентує політолог.

Він також окремо наголошує, що незабаром Україні не слід очікувати на якісь проривні рішення з боку Сполучених Штатів: "Чимало коментаторів вважали, що на фініші свого президентства Джо Байден може нас приємно здивувати рішучістю в важливих рішеннях. Проте в США після виборів будуть ще судові позови, перерахунки голосів по дільницях і все це буде тягтися аж до остаточного рішення колегії виборщиків, а це в будь-якому випадку грудень місяць. На мій погляд, Байден у цей час буде надзвичайно обережним, аби не нашкодити Камалі Гарріс. Тому, очікувати, що Білий дім найближчим часом зможе передати нам Tomahawk чи дати добро на завдавання ударів західною зброєю по території РФ – ну, це дуже і дуже сумнівна історія".

Між тим, в даний конкретний момент, вважає Олексій Буряченко, Україна готова до цієї паузи. "По-перше, є підписані з Байденом домовленості про виділення Україні $8 млрд, по-друге, є поточні домовленості в плані передачі озброєння. Виходячи з цього, маємо інтенсивно працювати з чинною адміністрацією США над виконанням їх зобов’язань, бо ми чули нещодавно від президента Зеленського історію про 10%", — резюмує Олексій Буряченко.

Експерт: "Ми чули нещодавно від президента Зеленського історію про 10%"

Чи справді Трамп не розверне США на 180 градусів

Своєю чергою політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Київ наразі має увімкнути усі можливі канали і задіяти усі ресурси, аби налагодити чіткий зв’язок з Трампом, чого поки що, на жаль, не має. Гадаю, може принести відчутні плоди співпраця з лояльними до України республіканцями, а також не тільки нашою, а й впливовою у США єврейською діаспорою. Словом, маємо задіяти весь можливий арсенал, щоб отримати канал взаємодії з Трампом".

Зазначивши, що навіть у випадку з "людиною-сюрпризом" Трампом, певна інерція у вигляді владної спадковості все рівно матиме місце, експерт резюмував: "Між тим, як поводяться американські політики і як звикли поводитися політики українські, є різниця. Якщо українські політики на виборах одні, а після них – позиційно розвертаються ледь на 180 градусів, то у Сполучених Штатах аж таких рухів на сто вісімдесят не буває. Тому, якщо Трамп казав, що він, наприклад, спробує зробити дзвінок Путіну, то він дійсно спробує це зробити в достатньо швидкому режимі. Інша річ, що ми не знаємо, як діятиме Трамп, якщо дзвінок до Кремля не спрацює або Путін відкине запропоновані ним кроки. Трамп раніше не казав, що від робитиме далі, і ось тут зберігається велика інтрига".

Принагідно зазначивши, що Трамп є бізнесменом і шоуменом в одному обличчі, Олексій Якубін констатував: "Йому (Трампу-ред.) повсякчас потрібні якісь голосні, яскраві і ефектні рішення. Якщо офіційний Київ зможе йому допомогти в цьому "творчому пошуку", я думаю точки дотику з ним можна знайти достатньо швидко. Плюс до цього, Трамп – прагматик і бізнес-складову у взаємодії з Україною я все ж таки теж не відкидав би. Тому необхідно думати, яким чином можна зацікавити Трампа і кістяк республіканців, відштовхуючись від прагматичних інтересів. Наприклад, довести, що США буде вигідно, аби Україна була в західному альянсі з точки зору ресурсів, надзвичайно підготовленої армії, тощо".

Дональд Трамп, переконаний політолог, при ухваленні рішень щодо України буде керуватися як бізнесовою складовою, так і артистичною, а Київ "при креативному і водночас предметному підході, може розраховувати на задіяння наступною адміністрацією США обох цих компонент".

Тим часом Sky News з посиланням нічну промову Трампа перед прихильниками, наводить наступні його слова: "Вони (вочевидь, маються на увазі політичні опоненти – ред.) казали: "Він почне війну". А я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни. За час моєї попередньої каденції, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ в рекордно короткі терміни". Трамп також згадав замах на нього в Пенсильванії в липні і додав, що "Бог врятував його життя не просто так".