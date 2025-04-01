Обмежать Google та Meta: ЄС готується до контрудару через тарифну війну Трампа
Європейський Союз готує контрзаходи у відповідь на тотальне підвищення тарифів, яке президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може запровадити з 2 квітня. Від цих контрзаходів постраждають люди, які користуються послугами техногігантів Google, Meta, Apple.
Про можливу відповідь ЄС та тарифну війну Трампа написало видання Politico.
Чиновники ЄС шукають рішення, яке стало б адекватною відповіддю на поведінку США. У зв'язку з цим можуть накласти обмеження на діяльність двох галузей економіки — Big Tech та банківську справу, написало Politico. У статті перелічили назви сервісів, які можуть потрапити під удар:
- Big Tech — пошукова система Google, соціальна мережа X, мережа Facebook від Meta, інтернет-магазин Amazon;
- банки — JP Morgan, Bank of America.
Politico розповіло про два основних шляхи, якими європейці можуть вплинути на техногіганти та інші компанії США.
Перший шлях — ЄС застосує чинні правила роботи компаній з США. Наприклад, посилять регулювання Big Tech (для Meta та Apple), збільшать податки для банків, пригальмують оформлення нових ліцензій на діяльність в Європі, обмежать державні контракти.
Другий шлях Politico назвало "базукою". Ідеться про спеціальні "Інструменти для боротьби з примусом". Якщо ЄС застосує цей інструмент, для європейців повністю перекриють X, обмежить права на інтелектуальну власність для компаній США, заборонять інвестувати в ЄС. Щоб прийняти такі рішення, знадобиться підтримка 15 з 27 членів спільноти. При цьому політики розуміють, що ЄС може стати гірше від власних же обмежень, написало видання.
"Наші економіки настільки переплетені, що навіть якщо ви запровадите тарифи чи будь-які інші заходи щодо послуг, ви завдасте шкоди своїм власним інтересам", — навели журналісти слова представника групи BusinessEurope Луїса Сантоса.
У статті нагадали про плани Дональда Трампа, який спершу говорив про підвищення мит лише на деяких виробників у ЄС, а потім заявив про всеосяжне підняття тарифів. У зв'язку з цим країни Європи отримають проблеми, оскільки вони мають мінімальний профіцит торгівельного балансу: експортують у США товарів на 3% більше, ніж імпортують послуг. Politico створило інфографіку на основі даних Eurostat. Інфографіка показує масштаби залежності: європейці постачають американцям товари (машини, продукти — показано зеленою лінією), а натомість отримують такі ж обсяги послуг (червона лінія).
Тарифна війна Трампа — деталі
Зазначимо, президент США Дональд Трамп анонсував, що 2 квітня відбудеться велика подія, яка піде на користь американцям. У низці попередніх заяв американський президент попередив, що планує підняти тарифи на товари, які надходять з країн ЄС, а також Канади та інших. Під удар може потрапити європейська алкогольна продукція: ймовірне підняття тарифів на 200%. Перед цим Білий дім заявив про зростання мит на автомобілі, метали, продукти харчування тощо. Серед іншого, постраждали лісоматеріали з Канади: агентство Bloomberg пояснило, що через це американці можуть відчути дефіцит туалетного паперу.
Нагадуємо, 24 березня видання The Wall Street Journal розповіло про зміни планів Трампа щодо тарифної війни.