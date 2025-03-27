Дональд Трамп запроваджує величезне мито на всі імпортні автомобілі (відео)

Мито розповсюджуватиметься на всі авто, які імпортують до США. Утім, передбачена знижка за умови наявності в машинах американських компонентів.

Related video

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мита у розмірі 25% на всі без виключення імпортні автомобілі. Указ набирає чинності з 2 квітня, повідомляє сайт Carscoops.

Митом обкладаються усі нові автомобілі, які ввозяться в США із-за кордону, а також на іноземні компоненти до американських моделей – двигуни, коробки передач, трансмісію та електроніку.

Водночас, президент США уточнив, що у випадку якщо в імпортному авто будуть деталі, виготовлені в Штатах, то їх не обкладатимуть митом, отже його ставка буде дещо нижчою. У Білому Домі пояснили, що ці деталі потрібно буде сертифікувати.

Дональд Трамп пояснив своє рішення бажанням збільшити виробництво авто на території США. За його словами, наразі чимало моделей збирають у Канаді чи Мексиці, хоча їх ключові компоненти виготовляють у Штатах і транспортують у сусідні країни.

Важливо

Які авто найбільше і найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації (фото)

Детально про нові правила повідомлять ближче до дати впровадження мита. Дональд Трамп прогнозує, що вони дозволять поповнити держбюджет на 100 мільярдів доларів.

Утім, автовиробники не підтримують таке рішення, адже воно призведе до подорожчання десятків моделей авто (у тому числі, й американських марок), а швидко перенести виробництво на територію США неможливо.

Топ-менеджери автоконцернів Ford Motor, General Motors і Stellantis на початку березня зустрічалися із Дональдом Трампом, після чого він прийняв рішення відтермінувати введення мита до 2 квітня.

Раніше Фокус розповідав, що продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння.

Також ми писали, що в Україні може з'явитися новий бренд недорогих електркоарів.