На українському ринку може з'явитися новий бренд недорогих електрокарів (фото)

Доступні електромобілі Leapmotor уже вийшли на європейський ринок. У лінійці марки є дешеві міське авто та кросовери.

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В Україні плануються продажі доступних електромобілів Leapmotor. Наразі ведуться перемовини про вихід бренду на наш ринок. Про це повідомили в українському представництві концерну Stellantis на пресконференції, яку відвідав журналіст Фокусу.

Leapmotor T03 Фото: Stellantis

Саме Stellantis є співвласником Leapmotor і наразі виводить моделі марки на європейський ринок. Мало того, окремі моделі бренду вже збирають на підприємстві концерну в польському місті Тихи. Доля моделей в Україні залежить від змін у законодавстві, адже з 2026 року уряд планує відмінити пільги на електромобілі.

Leapmotor C10 Фото: Stellantis

Наразі на європейському ринку представлені дві моделі марки. Електромобіль Leapmotor T03 — компактне міське авто завдовжки 3,6 м. Хетчбек оснащений 94-сильним електромотором, а його запас ходу становить 265 км. Ціна становить 18 900 євро.

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Кросовер Leapmotor C10 завдовжки 4,7 м коштує від 36 400 євро. Його пропонують у 218-сильній електричній модифікації із запасом ходу 420 км та у варіанті з бензиновим мотор-генератором, який здатен проїхати 950 км.

Leapmotor B10 Фото: Stellantis

Невдовзі на європейський ринок вийде компактний 4,5-метровий електрокросовер Leapmotor B10 вартістю приблизно 30 000 євро. Його запас ходу сягне 600 км.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов дешевий електромобіль Citroen за $8500.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився найдоступніший кросовер Renault.