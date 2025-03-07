Найдешевший в Україні: на ринок вийшов електромобіль Citroen за $8500 (фото)

Компактний електромобіль Citroen Ami сягає лише 2,4 м завдовжки та важить 485 кг. Він здатен розвинути 45 км/год та проїхати 75 км без підзарядки.

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На українському ринку почали офіційно продавати новий Citroen Ami 2025. Мініатюрний електрокар коштує від 352 800 гривень, тобто $8500. Про це повідомляється на сайті Citroen в Україні.

Запас ходу електрокара становить 75 км Фото: Citroen

Електромобіль Citroen Ami – найдешевше нове авто в Україні. Компактне авто з пластиковим кузовом сягає 2,41 м завдовжки та важить 485 кг. Свого часу електрокар побував на тесті Фокусу, а нещодавно пройшов оновлення.

Новий Citroen Ami в Україні пропонують у двомісній пасажирській та одномісній комерційній модифікаціях. Базовий варіант моделі має світлодіодні фари, панорамний скляний дах, систему опалення і вентиляції.

Авто отримало цифровий щиток приладів Фото: Citroen

Також доступний варіант Citroen Ami Peps за 385 400 гривень із оригінальним декором, килимками та додатковими кишенями для дрібних речей у салоні.

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Електромобіль оснащений мотором потужністю 8 к. с. (6 кВт) і здатен розвинути 45 км/год. Діаметр його розвороту становить 7,2 м.

Електрокар доступний у пасажирській та комерційній версіях Фото: Citroen

Невелика акумуляторна батарея ємністю 5,4 кВт∙год забезпечує запас ходу 75 км, а її повна зарядка займає 4 години.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий Volkswagen Passat B9 у кузові універсал.

Також Фокус писав, що в Україні зявиться новий флагманський кросовер Opel.