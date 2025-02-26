На український ринок вийде новий Volkswagen Passat B9: подробиці та ціни (фото)

Універсал Volkswagen Passat B9 став більшим та просторішим. В Україні модель дебютує у бензинових та дизельних версіях потужністю до 204 к. с.

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Новий Volkswagen Passat B9 починають продавати в Україні. Віднині модель D-класу буде доступна виключно в кузові універсал. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Модель буде доступна виключно в кузові універсал Фото: Volkswagen

Універсал Volkswagen Passat 2025 став більшим (4,9 м завдовжки) та елегантнішим на вигляд. До речі, нещодавно одне з перших авто вже помітили в Києві.

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Салон Volkswagen Passat B9 просторіший, а об’єм багажника виріс до 690-1920 л. Авто оснащене цифровим щитком приладів та великим 12,9-дюймовим тачскріном, також встановлено подвійні склопакети спереду та ззаду.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat в Україні зі старту запропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (204 к. с.), а також із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем. Усі модифікації оснащені 7-ступінчастим роботом DSG.

Ціна Volkswagen Passat в Україні стартує з 1 669 583 гривень за версію Business. Базова комплектація доволі багата – діодні фари, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, підігрів передніх сидінь, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Об"єм багажника становить 690-1920 л Фото: Volkswagen

Версія Elegance (від 1 880 470 гривень) додає матричні фари, камери кругового огляду, навігацію, спортивні передні крісла, підігрів задніх сидінь та лобового скла.

До речі, в Україні невдовзі з'явиться і флагманський кросовер Opel.

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