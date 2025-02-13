Третій дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Новий Volkswagen Tiguan третьої генерації зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Фокус випробував кросовер і визначив, чи залишився він вірним своїй початковій концепції.

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Volkswagen завжди був відомий завдяки масовим автомобілям, які продавалися багатомільйонними накладами. У наш час найпопулярнішою моделлю марки є не VW Passat і навіть не Golf, а Volkswagen Tiguan. У 2024 році продано понад півмільйона цих авто, а загальна кількість випущених Tiguan перевищила 8 мільйонів. Нещодавно на український ринок вийшло третє покоління кросовера і Фокус познайомився із ним.

Кросовер став схожим на електрокар Volkswagen ID.4 Фото: Тарас Брязгунов

Не впізнати — дизайн Volkswagen Tiguan

Новий Volkswagen Tiguan третьої генерації зазнав кардинальних змін і видається більше схожим не на попередника, а на електрокар VW ID.4. На зміну звичним граням прийшли більш плавні форми, а силует став обтічнішим.

Volkswagen Tiguan дещо підріс Фото: Тарас Брязгунов

Продовгуваті фари та ліхтарі з’єднали прозорими вставками та діодними смугами. Радіаторна решітка стала значно ширшою і опущена нижче. У дорожчій версії Elegance вона декорована хромом, а також встановлені 18-дюймові диски. Ззаду збільшили спойлер.

В основні Volkswagen Tiguan лежить покращена платформа MQB Evo. Кросовер дещо підріс, проте став нижчим.

Ззаду збільшили спойлер Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Volkswagen Tiguan 2025:

довжина – 4539 мм;

ширина – 1842 мм;

висота – 1658 мм;

колісна база – 2680 мм.

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Ставка на технології — салон Volkswagen Tiguan

Новий Volkswagen Tiguan зазнав суттєвих змін і всередині – це видно одразу, як відкриваєш двері. Усередині стало більше чорних глянцевих поверхонь, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Стильний вигляд має підсвічування, яке, звісно ж, може змінювати колір. До якості матеріалів оздоблення питань немає — пластик переважно м'який.

У внутрішньому оздобленні переважають якісні матеріали Фото: Тарас Брязгунов

Цифрова панель приладів стала дещо більшою, а її графіка – якіснішою. Покази добре зчитуються, а конфігурацію за бажання можна змінити.

У базову комплектацію Volkswagen Tiguan входить і великий 12,9-дюймовий тачскрін (15-дюймовий екран — опція). Мультимедійна система зрозуміла і працює досить швидко, а бездротовий Android Auto швидко підключається і не розриває зв'язок.

Конфігурацію і графіку дисплея Volkswagen Tiguan можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Фізичних перемикачів на центральній панелі не залишилося – є лише сенсорні "повзунки" для регулювання температури в салоні та гучності аудіо, до яких треба звикати. Рештою функцій керує мультимедійна система, а нею не дуже зручно користуватися під час руху – доводиться відволікатися від дороги.

Нижче розташована ніша з портами USB-C та бездротовою зарядкою телефонів, яка ховається під кришкою. Цікаво, що на центральній консолі біля кнопки запуску двигуна встановили багатофункціональний перемикач, який за замовчуванням регулює гучність музики, а при натисканні змінює функцію та дозволяє обрати режим їзди.

Мультимедійна система відповідає за левову частину функцій Фото: Тарас Брязгунов

У салоні Volkswagen Tiguan 2025 достатньо відсіків для дрібних речей. На додачу до бардачка та боксу в підлокітнику середніх розмірів є відділення зліва від керма, в центральній консолі та з боків задніх сидінь.

Місця достатньо

Сідаємо за кермо. Передні сидіння з подовжувачами подушки залишаються пружними та зручними і добре утримують спину. Вони оснащені підігрівом у всіх Volkswagen Tiguan в Україні, обігрівається і кермо.

Передні крісла добре утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння мають горизонтальне регулювання Фото: Тарас Брязгунов

Діапазон регулювань водійського крісла та кермової колонки VW Tiguan традиційно широкий і зручне положення знаходжу швидко. Посадка не надто висока, за мірками кросоверів. До оглядовості питань загалом немає, хоча враховуючи вартість авто, все ж хотілося б мати камери кругового огляду.

На другому ряду дуже просторо – місця для ніг в надлишку навіть для рослих людей, та й над головою запас достатній. До того ж, диван має горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки.

У задніх пасажирів окремі налаштування клімату (він тризонний у всіх VW Tiguan 2025), також є USB-порти та широкий підлокітник із розкладними підсклянниками, а у версії Elegance – ще й підігрів.

Об'єм багажника зрісдо 652 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить 1650-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою сховано запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Volkswagen Tiguan також чималий: його об'єм зріс 652 л у звичайному стані та 1650 л – зі складеними задніми сидіннями. Його отвір широкий, а стінки добре оздоблені. Під підлогою схована запска-докатка. Двері багажника мають електропривід.

Варто відзначити, що невдовзі в Україні з'явиться і подовжений семимісний варіант кросовера із просторішим салоном і більшим багажником, проте тепер це окрема модель Volkswagen Tayron.

Комплектація Volkswagen Tiguan

Кросовер Volkswagen Tiguan 2025 багатше оснащений, аніж попередник. Базовий варіант Life отримав безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, круїз-контроль, датчики світла та дощу, електропривід відкривання багажника.

Бардачок Volkswagen Tiguan середніх розмірів Фото: Тарас Брязгунов У центральній консолі - чималий відсік Фото: Тарас Брязгунов Зліва від керма є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов Стильна атмосферна підсвітка може змінювати колір Фото: Тарас Брязгунов Тризонний клімат-контроль є частиною базової комплектації Фото: Тарас Брязгунов Широкий підлокітник доповнили висувними підсклянниками Фото: Тарас Брязгунов З боків задніх сидінь є невеликі відділення для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов

Версія Elegance додає масаж сидінь, акустику Harman Kardon, підігрів лобового скла та асистент дальнього світла. Усі Volkswagen Tiguan в Україні отримали системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та розпізнавання втоми водія.

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Тихий і тяговитий — двигун Volkswagen Tiguan

Наразі новий Volkswagen Tiguan в Україні продається лише з 2,0-літровим турбодизелем. У передньопривідній версії він розвиває 150 к. с., а в повнопривідній – 193 к. с. Тестове авто було оснащене потужнішим двигуном.

Volkswagen Tiguan наразі пропонують лише з 2,0-літровим турбодизелем Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель Volkswagen Tiguan вирізняється спокійним характером та еластичністю. Пікові 400 Н∙м крутного моменту доступні в широкому діапазоні 1750-3250 об/хв, тому на нестачу тяги скаржитися не доведеться. Авто демонструє непогану динаміку – розганяється до сотні за 7,7 с і розвиває 220 км/год.

Разом із тим, дизельний кросовер Volkswagen Tiguan залишається економічним. Заявлена витрата пального – 6,4 л/100 км у змішаному циклі. У нас по місту виходило 7-7,5 л на 100 км, а і заторами – приблизно 8 л/100 км. За містом у режимі Eco неважко добитися витрати 5-5,5 л на 100 км. Економії сприяє і система глушіння мотора на зупинках.

У місті неважко добитися витрати 7 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Двигун працює досить плавно, а чутно його хіба на високих обертах (проте розкручувати його необов’язково). Непогано налаштований і 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG – передачі перемикаються доволі плавно.

Керованість Volkswagen Tiguan

Новий Volkswagen Tiguan видався дещо м’якшим за попередника. Його підвіска залишається енергоємною, проте нерівності дороги поглинаються більш плавно і тихо (шумоізоляція днища на висоті). Крени кузова при цьому більшими не стали.

Новий Volkswagen Tiguan став комфортнішим Фото: Тарас Брязгунов

Кермо VW Tiguan досить легке, але в міру точне. Кросовер непогано маневрує у міському потоці. На трасі ж у нього хороша курсова стійкість, а в салоні шуми вітру чи шин при 110-120 км/год не турбують.

Ціна Volkswagen Tiguan

Кросовер Volkswagen Tiguan в Україні коштує від 1 696 532 гривень за базову 150-сильну версію Life, а модель у виконанні Elegance із турбодизелем на 193 к. с. коштує від 1 873 734 гривень. Звісно, Tiguan ніколи не був найдешевшим у своєму класі, проте зараз він, принаймні, багатше оснащений.

Фари та ліхтарі кросовера з'єднані діодними смугами Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Volkswagen Tiguan третього покоління залишається просторим компактним кросовером з економічним дизелем та непогано налаштованим шасі. Разом із тим, він змінився зовні і став більш технологічним усередині. Автомобіль багатше оснащений, а їзда комфортніша, аніж раніше.

Плюси Volkswagen Tiguan:

просторі салон та багажник;

тяговитий турбодизель;

непогана шумоізоляція.

Мінуси Volkswagen Tiguan:

незручне керування низкою функцій через тачскрін;

доволі висока ціна.

Технічні характеристики Volkswagen Tiguan 2025

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1968 Потужність двигуна, к. с./об/хв 193/3500 Обертальний момент, Нм/об/хв 400/1750-3250 Коробка передач 7-ст. робот із двома зчепленнями Привід повний Споживання пального, л/100 км 6,4 Макс. швидкість, км/год 220 Розгін 0–100 км/год, с 7,7 Об'єм паливного баку, л 55

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