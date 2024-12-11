Гімн практичності: тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq
В Україні з'явився новий Skoda Kodiaq другої генерації. Фокус познайомився із кросовером і перевірив, чи зберегла сімейна модель свої традиційні якості.
Сімейні кросовери вже давно стали альтернативою мінівенам. Вони майже настільки ж просторі та практичні, проте мають високу посадку і чималий кліренс та доступні з повним приводом. Усім цим критеріям відповідає кросовер Skoda Kodiaq. Зовсім недавно на український ринок вийшло друге покоління чеської моделі і Фокус випробував новачка.
Виразніший і мужніший — дизайн Skoda Kodiaq
Новий Skoda Kodiaq став більше звертати на себе увагу – під час тесту помітив, що водії інших авто задивляються на нього. Дійсно, дизайн кросовера став дещо виразнішим. Його капот вищий, а решітка радіатора та розділені діодні фари – крупніші. Із боковин зникли виштамповані лінії, а 18-дюймові диски стали стандартними. Спойлер на даху збільшили, а тоненькі Г-подібні ліхтарі з’єднали молдингом.
Крім того, одразу видно, що кросовер Skoda став більшим. У його основі лежить оновлена платформа MQB Evo, проте авто залишається побратимом Volkswagen Tiguan.
Розміри Skoda Kodiaq 2024:
- довжина – 4758 мм;
- ширина – 1864 мм;
- висота – 1679 мм;
- колісна база – 2791 мм.
Якісний та продуманий — салон Skoda Kodiaq
При відкритті дверей на землю проектується напис Skoda. У початковій версії Selection інтер’єр обшитий приємною фактурною тканиною, а жорсткого пластику небагато. До матеріалів оздоблення питань немає. Стандартною є атмосферне діодне підсвічування зі змінюваними кольорами.
Двоспицеве кермо обшите шкірою та має зручні напливи на ободі в районі хвату рук. Крім кнопок на ньому є перемикачі-коліщатка. На кермову колонку тепер винесли важіль КПП.
Усі Skoda Kodiaq тепер оснащені цифровим щитком приладів, конфігурацію якого можна змінювати – обрати класичні циферблати приладів чи мінімалістський дизайн.
Стандартним є і великий 10-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система Skoda Kodiaq не потребує багато часу для звикання і працює досить швидко. Її доповнили бездротовими Apple CarPlay та Android Auto.
Приємно, що на центральній панелі залишили фізичні перемикачі, причому багатофункціональні. Нажавши на перемикач, можна змінити його функцію: замість клімат-контролю він керуватиме вже підігрівом крісел чи регулюватиме гучність аудіо замість сили обдуву.
Нижче знаходиться дворівнева ніша з USB-портами та бездротовою зарядкою для смартфонів. Взагалі, в Skoda Kodiaq вистачає відсіків для дрібних речей. Кросовер має одразу два бардачки, глибокий бокс у підлокітнику та невеликий відсік зліва від керма. У нього чималі кишені в дверях та аж 7 підсклянників.
І, звісно ж, не обійшлося без традиційних для Skoda приємних дрібничок Simply Clever. У водійських дверях сховано парасольку, а в кришці люку бензобаку – шкребок для льоду. На лобовому склі є тримач для картки, а біля салонного дзеркала – окремий USB-порт для відеореєстратора. Горловину баку для омивача під капотом доповнили кришкою-лійкою.
Місця достатньо
Сідаємо за кермо. Діапазон регулювань водійського крісла та кермової колонки дуже широкий, тому підібрати зручне положення неважко. Посадка в Skoda Kodiaq висока, що вкупі з великими дзеркалами забезпечує хорошу оглядовість.
Самі сидіння пружні і зручні. Їх спинки непогано утримують тіло, також можна подовжити подушку. У всіх Skoda Kodiaq 2024 крісла та кермо мають підігрів.
Пересядемо на другий ряд. Двері відкриваються майже на прямий кут, що полегшує посадку і висадку. Ззаду дуже просторо: навіть високі пасажири не скаржитимуться на брак місця для ніг чи над головою. До того ж, сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки.
Звісно ж, для задніх пасажирів є підлокітник із підсклянниками та USB-роз’єми. До того ж, базова комплектація Skoda Kodiaq включає тризонний клімат-контроль, тому можна налаштувати не лише обдув, але й температуру.
На тест Фокусу потрапив п’ятимісний кросовер Skoda Kodiaq, а третій ряд сидінь пропонується за доплату. Така версія має свою перевагу, адже в неї дещо більший багажник: 910 л у звичайному стані та 2105 л – зі складеними задніми кріслами.
У велетенському багажнику є кілька відсіків для невеликих речей та зручні гачки, а за доплату можна замовити органайзер. Підлога виконана двосторонньою і прогумована знизу, а під нею схована запаска-докатка.Важливо
Комплектація Skoda Kodiaq
Новий Skoda Kodiaq багатше оснащений, аніж попередник. Базова версія Selection отримала безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, датчики світла та дощу, парктронік, круїз-контроль.
А от камери немає – вона додається у варіанті Sportline разом із матричними фарами, підігрівом задніх сидінь, електроприводом крісла водія та дверей багажника, а також набором систем активної безпеки (автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль втоми водія).
Тяговитий і економічний — двигун Skoda Kodiaq
Кросовер Skoda Kodiaq 2024 стартував на українському ринку із двома 2,0-літровими турбочетвірками – 190-сильною бензиновою та 150-сильною дизельною. На тесті Фокусу побував дизельний варіант моделі.
Турбодизель еластичний і дуже тяговитий на малих оборотах, адже пікові 340 Нм крутного моменту доступні в широкому діапазоні 1750-3000 об/хв. Обгін на трасі дається легко, та й круті підйоми кросовер невимушено долає.
Звісно, це не спорткар, проте для сімейної моделі динаміка цілком достатня – 9,9 с до 100 км/год. Максимальна швидкість становить 197 км/год.
Двигун бажано сильно не розкручувати, адже після 2500 об/хв він стає доволі гучним. Однак більшість часу дизель майже не чути, та й вібрацій немає. 7-ступінчастий робот DSG також працює доволі плавно і відчутних смикань немає.
Великий кросовер Skoda порадує економічністю. Під час тесту реальна витрата пального загалом відповідала паспортним показникам у 8,0-8,2 л на 100 км у міському циклі та 5,6-5,7 л на 100 км на трасі. Мало того, у місті за відсутності заторів можна добитися витрати 6,8-7,0 л/100 км, якщо акуратно поводитися з педаллю газу.
Керованість Skoda Kodiaq
Як і раніше, підвіску Skoda Kodiaq не назвеш надто м’якою – вона в міру пружна та енергоємна. Утім, із більшістю нерівностей вона справляється і дійсно відчутні лише серйозні вибоїни. Варто відзначити гарну шумоізоляцію днища та невеликі крени кузова.
Приємні враження залишає кермо кросовера – воно точне і наповнюється вагою на великих швидкостях. Для своїх розмірів новий Skoda Kodiaq досить маневрений.
На трасі кросовер Skoda впевнено тримає траєкторію на 120-130 км/год, а в салоні на такій швидкості тільки починають з’являтися незначні аеродинамічні шуми.
Ціна Skoda Kodiaq
Новий Skoda Kodiaq в Україні коштує від 1 541 587 гривень за версію Selection із бензиновим двигуном. Дизельний кросовер у такому виконанні коштуватиме від 1 638 600 гривень, а комплектація Sportline стартує з 1 773 484 гривень. Загалом ціни на рівні низки інших моделей цього класу, хоча деякі суперники все ж багатше оснащені.
Вердикт Фокусу
Концепція Skoda Kodiaq не змінилася – як і раніше, це практичний сімейний кросовер із продуманим містким салоном. Нова модель стала просторішою та сучаснішою, у неї економічний двигун та якісна шумоізоляція. Одначе, все ж хотілося б, щоб комплектація моделі була багатшою.
Плюси Skoda Kodiaq:
- просторий та добре продуманий салон;
- великий багажник;
- економічний та тяговитий дизель.
Мінуси Skoda Kodiaq:
- не найбагатша комплектація;
- пружна підвіска.
Технічні характеристики Skoda Kodiaq
|Тип двигуна
|дизельний з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1968
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|150/3500
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|340/1750-3000
|Коробка передач
|7-ст. робот із двома зчепленнями
|Привід
|повний
|Споживання пального
|8,2-5,6 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|197
|Розгін 0–100 км/год, с
|9,9
|Об'єм паливного баку, л
|58