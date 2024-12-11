Гімн практичності: тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq

В Україні з'явився новий Skoda Kodiaq другої генерації. Фокус познайомився із кросовером і перевірив, чи зберегла сімейна модель свої традиційні якості.

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Сімейні кросовери вже давно стали альтернативою мінівенам. Вони майже настільки ж просторі та практичні, проте мають високу посадку і чималий кліренс та доступні з повним приводом. Усім цим критеріям відповідає кросовер Skoda Kodiaq. Зовсім недавно на український ринок вийшло друге покоління чеської моделі і Фокус випробував новачка.

"Лице" кросовера стало виразнішим Фото: Тарас Брязгунов

Виразніший і мужніший — дизайн Skoda Kodiaq

Новий Skoda Kodiaq став більше звертати на себе увагу – під час тесту помітив, що водії інших авто задивляються на нього. Дійсно, дизайн кросовера став дещо виразнішим. Його капот вищий, а решітка радіатора та розділені діодні фари – крупніші. Із боковин зникли виштамповані лінії, а 18-дюймові диски стали стандартними. Спойлер на даху збільшили, а тоненькі Г-подібні ліхтарі з’єднали молдингом.

Крім того, одразу видно, що кросовер Skoda став більшим. У його основі лежить оновлена платформа MQB Evo, проте авто залишається побратимом Volkswagen Tiguan.

Skoda Kodiaq підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Skoda Kodiaq 2024:

довжина – 4758 мм;

ширина – 1864 мм;

висота – 1679 мм;

колісна база – 2791 мм.

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Якісний та продуманий — салон Skoda Kodiaq

При відкритті дверей на землю проектується напис Skoda. У початковій версії Selection інтер’єр обшитий приємною фактурною тканиною, а жорсткого пластику небагато. До матеріалів оздоблення питань немає. Стандартною є атмосферне діодне підсвічування зі змінюваними кольорами.

Інтер'єр оздоблений якісною фактурною тканиною Фото: Тарас Брязгунов

Двоспицеве кермо обшите шкірою та має зручні напливи на ободі в районі хвату рук. Крім кнопок на ньому є перемикачі-коліщатка. На кермову колонку тепер винесли важіль КПП.

Усі Skoda Kodiaq тепер оснащені цифровим щитком приладів, конфігурацію якого можна змінювати – обрати класичні циферблати приладів чи мінімалістський дизайн.

Усі Skoda Kodiaq оснащені цифровим щитком приладів Фото: Тарас Брязгунов Конфігурацію панелі приладів можна змінити Фото: Тарас Брязгунов

Стандартним є і великий 10-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система Skoda Kodiaq не потребує багато часу для звикання і працює досить швидко. Її доповнили бездротовими Apple CarPlay та Android Auto.

Приємно, що на центральній панелі залишили фізичні перемикачі, причому багатофункціональні. Нажавши на перемикач, можна змінити його функцію: замість клімат-контролю він керуватиме вже підігрівом крісел чи регулюватиме гучність аудіо замість сили обдуву.

Нижче знаходиться дворівнева ніша з USB-портами та бездротовою зарядкою для смартфонів. Взагалі, в Skoda Kodiaq вистачає відсіків для дрібних речей. Кросовер має одразу два бардачки, глибокий бокс у підлокітнику та невеликий відсік зліва від керма. У нього чималі кишені в дверях та аж 7 підсклянників.

Важіль КПП перенесли на кермову колонку Фото: Тарас Брязгунов Перемикачі клімату стали багатофункціональними Фото: Тарас Брязгунов

І, звісно ж, не обійшлося без традиційних для Skoda приємних дрібничок Simply Clever. У водійських дверях сховано парасольку, а в кришці люку бензобаку – шкребок для льоду. На лобовому склі є тримач для картки, а біля салонного дзеркала – окремий USB-порт для відеореєстратора. Горловину баку для омивача під капотом доповнили кришкою-лійкою.

Місця достатньо

Сідаємо за кермо. Діапазон регулювань водійського крісла та кермової колонки дуже широкий, тому підібрати зручне положення неважко. Посадка в Skoda Kodiaq висока, що вкупі з великими дзеркалами забезпечує хорошу оглядовість.

Самі сидіння пружні і зручні. Їх спинки непогано утримують тіло, також можна подовжити подушку. У всіх Skoda Kodiaq 2024 крісла та кермо мають підігрів.

Передні крісла Skoda Kodiaq прежні та добре утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо на другий ряд. Двері відкриваються майже на прямий кут, що полегшує посадку і висадку. Ззаду дуже просторо: навіть високі пасажири не скаржитимуться на брак місця для ніг чи над головою. До того ж, сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки.

Звісно ж, для задніх пасажирів є підлокітник із підсклянниками та USB-роз’єми. До того ж, базова комплектація Skoda Kodiaq включає тризонний клімат-контроль, тому можна налаштувати не лише обдув, але й температуру.

У п'ятимісному Skoda Kodiaq об'єм багажника становить 910 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами об'єм багажника зростає до 2105 л Фото: Тарас Брязгунов У багажнику є гачки та ніші для дрібних речей Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою – запаска і ящики Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу потрапив п’ятимісний кросовер Skoda Kodiaq, а третій ряд сидінь пропонується за доплату. Така версія має свою перевагу, адже в неї дещо більший багажник: 910 л у звичайному стані та 2105 л – зі складеними задніми кріслами.

У велетенському багажнику є кілька відсіків для невеликих речей та зручні гачки, а за доплату можна замовити органайзер. Підлога виконана двосторонньою і прогумована знизу, а під нею схована запаска-докатка.

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Комплектація Skoda Kodiaq

Новий Skoda Kodiaq багатше оснащений, аніж попередник. Базова версія Selection отримала безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, датчики світла та дощу, парктронік, круїз-контроль.

Skoda Kodiaq має два бардачки Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає глибокий бокс Фото: Тарас Брязгунов У салоні вистачає підсклянників Фото: Тарас Брязгунов Зліва біля керма є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов У дверях Skoda Kodiaq схована парасолька Фото: Тарас Брязгунов На лобовому склі є кріплення для карток Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів – окрема зона клімату Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

А от камери немає – вона додається у варіанті Sportline разом із матричними фарами, підігрівом задніх сидінь, електроприводом крісла водія та дверей багажника, а також набором систем активної безпеки (автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль втоми водія).

Тяговитий і економічний — двигун Skoda Kodiaq

Кросовер Skoda Kodiaq 2024 стартував на українському ринку із двома 2,0-літровими турбочетвірками – 190-сильною бензиновою та 150-сильною дизельною. На тесті Фокусу побував дизельний варіант моделі.

2,0-літровий турбодизель економічний і приваблює великим крутним моментом Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель еластичний і дуже тяговитий на малих оборотах, адже пікові 340 Нм крутного моменту доступні в широкому діапазоні 1750-3000 об/хв. Обгін на трасі дається легко, та й круті підйоми кросовер невимушено долає.

Звісно, це не спорткар, проте для сімейної моделі динаміка цілком достатня – 9,9 с до 100 км/год. Максимальна швидкість становить 197 км/год.

Двигун бажано сильно не розкручувати, адже після 2500 об/хв він стає доволі гучним. Однак більшість часу дизель майже не чути, та й вібрацій немає. 7-ступінчастий робот DSG також працює доволі плавно і відчутних смикань немає.

Двері багажника прикрасили молдингом, а спойлер на даху збільшили Фото: Тарас Брязгунов

Великий кросовер Skoda порадує економічністю. Під час тесту реальна витрата пального загалом відповідала паспортним показникам у 8,0-8,2 л на 100 км у міському циклі та 5,6-5,7 л на 100 км на трасі. Мало того, у місті за відсутності заторів можна добитися витрати 6,8-7,0 л/100 км, якщо акуратно поводитися з педаллю газу.

Керованість Skoda Kodiaq

Як і раніше, підвіску Skoda Kodiaq не назвеш надто м’якою – вона в міру пружна та енергоємна. Утім, із більшістю нерівностей вона справляється і дійсно відчутні лише серйозні вибоїни. Варто відзначити гарну шумоізоляцію днища та невеликі крени кузова.

Підвіска Skoda Kodiaq доволі пружна Фото: Тарас Брязгунов

Приємні враження залишає кермо кросовера – воно точне і наповнюється вагою на великих швидкостях. Для своїх розмірів новий Skoda Kodiaq досить маневрений.

На трасі кросовер Skoda впевнено тримає траєкторію на 120-130 км/год, а в салоні на такій швидкості тільки починають з’являтися незначні аеродинамічні шуми.

Кросовер має непогану шумоізоляцію Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Skoda Kodiaq

Новий Skoda Kodiaq в Україні коштує від 1 541 587 гривень за версію Selection із бензиновим двигуном. Дизельний кросовер у такому виконанні коштуватиме від 1 638 600 гривень, а комплектація Sportline стартує з 1 773 484 гривень. Загалом ціни на рівні низки інших моделей цього класу, хоча деякі суперники все ж багатше оснащені.

Вердикт Фокусу

Концепція Skoda Kodiaq не змінилася – як і раніше, це практичний сімейний кросовер із продуманим містким салоном. Нова модель стала просторішою та сучаснішою, у неї економічний двигун та якісна шумоізоляція. Одначе, все ж хотілося б, щоб комплектація моделі була багатшою.

Усі Skoda Kodiaq оснащені діодними фарами Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі Skoda Kodiaq стали вужчими Фото: Тарас Брязгунов Базова версія отримала 18-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов У люку бензобаку ховається шкребок для льоду Фото: Тарас Брязгунов Горловину баку для омивача доповнили кришкою-лійкою Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Skoda Kodiaq:

просторий та добре продуманий салон;

великий багажник;

економічний та тяговитий дизель.

Мінуси Skoda Kodiaq:

не найбагатша комплектація;

пружна підвіска.

Технічні характеристики Skoda Kodiaq

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1968 Потужність двигуна, к. с./об/хв 150/3500 Обертальний момент, Нм/об/хв 340/1750-3000 Коробка передач 7-ст. робот із двома зчепленнями Привід повний Споживання пального 8,2-5,6 л/100 км Макс. швидкість, км/год 197 Розгін 0–100 км/год, с 9,9 Об'єм паливного баку, л 58

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