Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

Новий Toyota Land Cruiser Prado зовсім не схожий на попередника. Фокус провів короткий тест позашляховика і визначив, які риси він зберіг, а яких — набув.

На український ринок вийшло нове покоління Toyota Land Cruiser Prado 250. Фокус встиг познайомитися із позашляховиком, який змінився до невпізнання і став сучаснішим.

Дизайн позашляховика витримано в ретростилі Фото: Тарас Брязгунов

Повернення до джерел – дизайн Toyota Land Cruiser Prado

Сказати, що зовнішність Toyota Prado 2024 змінилася – це нічого не сказати, адже в дизайні немає нічого спільного з попередником. Зате в рубаних лініях кузова проглядаються риси класичних Toyota Land Cruiser FJ40 та 70 серії. У Toyota такий стиль отримав назву "Повернення до джерел".

У авто високий капот, вигнута віконна лінія та розширені крила, а пластиковий обвіс став більш вираженим. Продовгуваті фари тепер можуть бути і матричними.

Позашляховик дещо підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Новий Prado став родичем Toyota Land Cruiser 300, адже збудований на тій же рамній платформі TNGA-F. Позашляховик суттєво підріс.

Розміри Toyota Land Cruiser Prado 250:

довжина — 4925 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1859 мм;

колісна база — 2850 мм.

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Салон Toyota Land Cruiser Prado

Брутальні рубані поверхні переважають і в салоні, причому матеріали якісніші – пластик переважно м’який та шкіра краща. Разом із тим, інтер’єр став сучаснішим – з’явилися і цифровий щиток приладів, і великий тачскрін з діагоналлю до 12,3 дюйма. Утім, збережено й численні кнопки, якими зручно користуватися на дотик.

У салоні з'явився цифровий щиток приладів Фото: Тарас Брязгунов

У Toyota Land Cruiser Prado відносно невеликий бардачок, зате місткий охолоджуваний бокс у підлокітнику та широка ніша для смартфонів у центральній консолі. Що не сподобалося, так це відсутність портів USB-A – є роз’єми USB-C і HDMI.

Звісно ж посадка за кермом дуже висока. Сидіння широкі та комфортабельні, проте хотілося б трохи більше бічної підтримки. Діапазон регулювань водійського крісла (з електроприводом у базовій версії) та кермової колонки достатній. У всіх Prado передні крісла тепер мають підігрів та вентиляцію. Також варто відзначити покращену оглядовість завдяки нижчій віконній лінії.

На другому ряді стало більше місця, хоча диван все ще розташований занизько, а от підлога висока. Його спинка має регулювання кута нахилу.

Об'єм багажника становить 742-2000 л Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Prado Україні поки буде доступний лише в п’ятимісному виконанні. Так, третього ряду немає, зате багажник величезний – 742-2000 л. До речі, двері багажника тепер піднімаються і оснащені електроприводом, а ще в них окремо відкривається скло.

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Комплектація Toyota Land Cruiser Prado

Новий Toyota Land Cruiser Prado багатше оснащений. Базовий варіант Elegance (від 2 397 950 гривень) оснащений 18-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу та світла, камерою, парктроніком.

Топова версія Premium (від 2 925 300 гривень) додає 20-дюймові колеса, електропривід кермової колонки, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, навігацію, акустику JBL з 14 динаміками, підігрів та вентиляцію задніх сидінь.

Комплектація Prado розширена Фото: Тарас Брязгунов

Між іншим, усі Prado отримали набір систем безпеки Toyota Safety Sense – автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків і контроль "сліпих" зон.

Лише турбомотори

Новий Toyota Land Cruiser Prado зберіг 2,8-літровий турбодизель. Його доопрацювали, проте віддача залишилася на попередньому рівні – 205 к. с. та 500 Нм. Він тяговитий, але оскільки маса позашляховика виросла, то йому буде важче справитися. Утім із 10 с до сотні він виїжджає. Зате дизель економічний – 7,9 л/100 км у змішаному циклі. Частково це заслуга нового 8-ступінчастого автомата.

Модель пропонують із бензиновими та дизельними турбочетвірками Фото: Toyota

Альтернатива – новий 2,4-літровий бензиновий турбмотор на 282 к. с., який замінив 4,0-літровий V6. У нього тяги не набагато менше (430 Нм) і динаміка краща — 8,8 с до сотні. Утім, і середня витрата становить 10,7 л на 100 км (хоча це менше, аніж у V6).

Керованість Toyota Land Cruiser Prado

Звісно, від Prado ніхто не чекає відточеної керованості, але він все ж трохи слухняніший тепер. Кермо вперше оснастили електропідсилювачем: воно наповнене вагою, але не надто інформативне.

Prado став комфортнішим Фото: Toyota

Позашляховик став комфортнішим, проте його все ж струшує на серйозних вибоїнах – від цього нікуди не дінешся. Також варто відзначити непогану курсову стабільність та кращу шумоізоляцію.

Зірка бездоріжжя

Хоча рідна стихія Toyota Land Cruiser Prado – це все ж бездоріжжя. У його арсеналі – повний привід зі знижувальною передачею, блокування міжосьового і заднього диференціала та передній стабілізатор з функцією розмикання.

Toyota Prado зберіг видатні позашляхові здібності Фото: Toyota

До того ж, є допомога на спуску, позашляховий круїз-контроль Crawl Control та набір режимів для різних типів дорожнього покриття. Додайте ще чудову геометричну прохідність (кліренс 215 мм, кут в’їзду 31°, а з’їзду – 22°) і отримаєте справжнього короля бездоріжжя.

Новий Toyota Land Cruiser Prado не боїться бродів глибиною 70 см, 20-градусних підйомів та 30-градусних кренів. Зізнаюсь, він здатен на більше, ніж від нього очікується.

Позашляховик не боїться бруду Фото: Toyota

Вердикт Фокусу

Новий Toyota Land Cruiser Prado зберіг свої традиційні якості і залишається безкомпромісним підкорювачем бездоріжжя. Разом із тим, він став сучаснішим, просторішим та економічнішим, а ще значно виразніший на вигляд.

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