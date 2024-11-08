Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Prado 2024, Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024
Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser Prado вышел на украинский рынок

Новый Toyota Land Cruiser Prado совсем не похож на предшественника. Фокус провел короткий тест внедорожника и определил, какие черты он сохранил, а какие — приобрел.

На украинский рынок вышло новое поколение Toyota Land Cruiser Prado 250. Фокус успел познакомиться с внедорожником, который изменился до неузнаваемости и стал современнее.

Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Дизайн внедорожника выдержан в ретростиле
Фото: Тарас Брязгунов

Возвращение к истокам — дизайн Toyota Land Cruiser Prado

Сказать, что внешность Toyota Prado 2024 изменилась — это ничего не сказать, ведь в дизайне нет ничего общего с предшественником. Зато в рубленых линиях кузова просматриваются черты классических Toyota Land Cruiser FJ40 и 70 серии. У Toyota такой стиль получил название "Возвращение к истокам".

У авто высокий капот, изогнутая оконная линия и расширенные крылья, а пластиковый обвес стал более выраженным. Удлиненные фары теперь могут быть и матричными.

Toyota Land Cruiser Prado 250, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Внедорожник несколько подрос в размерах
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Prado стал родственником Toyota Land Cruiser 300, ведь построен на той же рамной платформе TNGA-F. Внедорожник существенно подрос.

Размеры Toyota Land Cruiser Prado 250:

  • длина — 4925 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • высота — 1859 мм;
  • колесная база — 2850 мм.
Важно
Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler
Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Салон Toyota Land Cruiser Prado

Брутальные рубленые поверхности преобладают и в салоне, причем материалы более качественные — пластик преимущественно мягкий и кожа лучше. Вместе с тем, интерьер стал современнее — появились и цифровой щиток приборов, и большой тачскрин с диагональю до 12,3 дюйма. Впрочем, сохранены и многочисленные кнопки, которыми удобно пользоваться на ощупь.

салон Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
В салоне появился цифровой щиток приборов
Фото: Тарас Брязгунов

У Toyota Land Cruiser Prado относительно небольшой бардачок, зато вместительный охлаждаемый бокс в подлокотнике и широкая ниша для смартфонов в центральной консоли. Что не понравилось, так это отсутствие портов USB-A — есть разъемы USB-C и HDMI.

Конечно же посадка за рулем очень высокая. Сиденья широкие и комфортабельные, однако хотелось бы чуть больше боковой поддержки. Диапазон регулировок водительского кресла (с электроприводом в базовой версии) и рулевой колонки достаточный. Во всех Prado передние кресла теперь имеют подогрев и вентиляцию. Также стоит отметить улучшенную обзорность благодаря более низкой оконной линии.

На втором ряду стало больше места, хотя диван все еще расположен низко, а вот пол высокий. Его спинка имеет регулировку угла наклона.

багажник Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Объем багажника составляет 742-2000 л
Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Prado Украине пока будет доступен лишь в пятиместном исполнении. Да, третьего ряда нет, зато багажник огромный — 742-2000 л. Кстати, двери багажника теперь поднимаются и оснащены электроприводом, а еще в них отдельно открывается стекло.

Важно
Электрический жеребец: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E
Электрический жеребец: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

Комплектация Toyota Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado богаче оснащен. Базовый вариант Elegance (от 2 397 950 гривен) оснащен 18-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, камерой, парктроником.

Топовая версия Premium (от 2 925 300 гривен) добавляет 20-дюймовые колеса, электропривод рулевой колонки, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, навигацию, акустику JBL с 14 динамиками, подогрев и вентиляцию задних сидений.

Toyota Land Cruiser Prado 2024, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Комплектация Prado расширена
Фото: Тарас Брязгунов

Между прочим, все Prado получили набор систем безопасности Toyota Safety Sense — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков и контроль "слепых" зон.

Только турбомоторы

Новый Toyota Land Cruiser Prado сохранил 2,8-литровый турбодизель. Его доработали, однако отдача осталась на прежнем уровне — 205 л.с. и 500 Нм. Он тяговитый, но поскольку масса внедорожника выросла, то ему будет труднее справиться. Впрочем, из 10 с до сотни он выезжает. Зато дизель экономичен — 7,9 л/100 км в смешанном цикле. Отчасти это заслуга нового 8-ступенчатого автомата.

Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Модель предлагают с бензиновыми и дизельными турбочетверками
Фото: Toyota

Альтернатива — новый 2,4-литровый бензиновый турбмотор на 282 л.с., который заменил 4,0-литровый V6. У него тяги не намного меньше (430 Нм) и динамика лучше — 8,8 с до сотни. Впрочем, и средний расход составляет 10,7 л на 100 км (хотя это меньше, чем у V6).

Управляемость Toyota Land Cruiser Prado

Конечно, от Prado никто не ждет отточенной управляемости, но он все же немного послушнее теперь. Руль впервые оснастили электроусилителем: он наполнен весом, но не слишком информативен.

Toyota Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Prado стал комфортнее
Фото: Toyota

Внедорожник стал комфортнее, однако его все же встряхивает на серьезных ухабах — от этого никуда не денешься. Также стоит отметить неплохую курсовую стабильность и лучшую шумоизоляцию.

Звезда бездорожья

Хотя родная стихия Toyota Land Cruiser Prado — это все же бездорожье. В его арсенале — полный привод с понижающей передачей, блокировка межосевого и заднего дифференциала и передний стабилизатор с функцией размыкания.

новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Toyota Prado сохранил выдающиеся внедорожные способности
Фото: Toyota

К тому же, есть помощь на спуске, внедорожный круиз-контроль Crawl Control и набор режимов для различных типов дорожного покрытия. Добавьте еще превосходную геометрическую проходимость (клиренс 215 мм, угол въезда 31°, а съезда — 22°) и получите настоящего короля бездорожья.

Новый Toyota Land Cruiser Prado не боится бродов глубиной 70 см, 20-градусных подъемов и 30-градусных кренов. Признаюсь, он способен на большее, чем от него ожидается.

Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado, новый Prado, Toyota Prado 2024 Fullscreen
Внедорожник не боится грязи
Фото: Toyota

Вердикт Фокусу

Новый Toyota Land Cruiser Prado сохранил свои традиционные качества и остается бескомпромиссным покорителем бездорожья. Вместе с тем, он стал более современным, просторным и экономичным, а еще значительно выразительнее на вид.

Важно
Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander
Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander