Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado совсем не похож на предшественника. Фокус провел короткий тест внедорожника и определил, какие черты он сохранил, а какие — приобрел.

На украинский рынок вышло новое поколение Toyota Land Cruiser Prado 250. Фокус успел познакомиться с внедорожником, который изменился до неузнаваемости и стал современнее.

Дизайн внедорожника выдержан в ретростиле Фото: Тарас Брязгунов

Возвращение к истокам — дизайн Toyota Land Cruiser Prado

Сказать, что внешность Toyota Prado 2024 изменилась — это ничего не сказать, ведь в дизайне нет ничего общего с предшественником. Зато в рубленых линиях кузова просматриваются черты классических Toyota Land Cruiser FJ40 и 70 серии. У Toyota такой стиль получил название "Возвращение к истокам".

У авто высокий капот, изогнутая оконная линия и расширенные крылья, а пластиковый обвес стал более выраженным. Удлиненные фары теперь могут быть и матричными.

Внедорожник несколько подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Новый Prado стал родственником Toyota Land Cruiser 300, ведь построен на той же рамной платформе TNGA-F. Внедорожник существенно подрос.

Размеры Toyota Land Cruiser Prado 250:

длина — 4925 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1859 мм;

колесная база — 2850 мм.

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Салон Toyota Land Cruiser Prado

Брутальные рубленые поверхности преобладают и в салоне, причем материалы более качественные — пластик преимущественно мягкий и кожа лучше. Вместе с тем, интерьер стал современнее — появились и цифровой щиток приборов, и большой тачскрин с диагональю до 12,3 дюйма. Впрочем, сохранены и многочисленные кнопки, которыми удобно пользоваться на ощупь.

В салоне появился цифровой щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов

У Toyota Land Cruiser Prado относительно небольшой бардачок, зато вместительный охлаждаемый бокс в подлокотнике и широкая ниша для смартфонов в центральной консоли. Что не понравилось, так это отсутствие портов USB-A — есть разъемы USB-C и HDMI.

Конечно же посадка за рулем очень высокая. Сиденья широкие и комфортабельные, однако хотелось бы чуть больше боковой поддержки. Диапазон регулировок водительского кресла (с электроприводом в базовой версии) и рулевой колонки достаточный. Во всех Prado передние кресла теперь имеют подогрев и вентиляцию. Также стоит отметить улучшенную обзорность благодаря более низкой оконной линии.

На втором ряду стало больше места, хотя диван все еще расположен низко, а вот пол высокий. Его спинка имеет регулировку угла наклона.

Объем багажника составляет 742-2000 л Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Prado Украине пока будет доступен лишь в пятиместном исполнении. Да, третьего ряда нет, зато багажник огромный — 742-2000 л. Кстати, двери багажника теперь поднимаются и оснащены электроприводом, а еще в них отдельно открывается стекло.

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Комплектация Toyota Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado богаче оснащен. Базовый вариант Elegance (от 2 397 950 гривен) оснащен 18-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, камерой, парктроником.

Топовая версия Premium (от 2 925 300 гривен) добавляет 20-дюймовые колеса, электропривод рулевой колонки, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, навигацию, акустику JBL с 14 динамиками, подогрев и вентиляцию задних сидений.

Комплектация Prado расширена Фото: Тарас Брязгунов

Между прочим, все Prado получили набор систем безопасности Toyota Safety Sense — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков и контроль "слепых" зон.

Только турбомоторы

Новый Toyota Land Cruiser Prado сохранил 2,8-литровый турбодизель. Его доработали, однако отдача осталась на прежнем уровне — 205 л.с. и 500 Нм. Он тяговитый, но поскольку масса внедорожника выросла, то ему будет труднее справиться. Впрочем, из 10 с до сотни он выезжает. Зато дизель экономичен — 7,9 л/100 км в смешанном цикле. Отчасти это заслуга нового 8-ступенчатого автомата.

Модель предлагают с бензиновыми и дизельными турбочетверками Фото: Toyota

Альтернатива — новый 2,4-литровый бензиновый турбмотор на 282 л.с., который заменил 4,0-литровый V6. У него тяги не намного меньше (430 Нм) и динамика лучше — 8,8 с до сотни. Впрочем, и средний расход составляет 10,7 л на 100 км (хотя это меньше, чем у V6).

Управляемость Toyota Land Cruiser Prado

Конечно, от Prado никто не ждет отточенной управляемости, но он все же немного послушнее теперь. Руль впервые оснастили электроусилителем: он наполнен весом, но не слишком информативен.

Prado стал комфортнее Фото: Toyota

Внедорожник стал комфортнее, однако его все же встряхивает на серьезных ухабах — от этого никуда не денешься. Также стоит отметить неплохую курсовую стабильность и лучшую шумоизоляцию.

Звезда бездорожья

Хотя родная стихия Toyota Land Cruiser Prado — это все же бездорожье. В его арсенале — полный привод с понижающей передачей, блокировка межосевого и заднего дифференциала и передний стабилизатор с функцией размыкания.

Toyota Prado сохранил выдающиеся внедорожные способности Фото: Toyota

К тому же, есть помощь на спуске, внедорожный круиз-контроль Crawl Control и набор режимов для различных типов дорожного покрытия. Добавьте еще превосходную геометрическую проходимость (клиренс 215 мм, угол въезда 31°, а съезда — 22°) и получите настоящего короля бездорожья.

Новый Toyota Land Cruiser Prado не боится бродов глубиной 70 см, 20-градусных подъемов и 30-градусных кренов. Признаюсь, он способен на большее, чем от него ожидается.

Внедорожник не боится грязи Фото: Toyota

Вердикт Фокусу

Новый Toyota Land Cruiser Prado сохранил свои традиционные качества и остается бескомпромиссным покорителем бездорожья. Вместе с тем, он стал более современным, просторным и экономичным, а еще значительно выразительнее на вид.

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