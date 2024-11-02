Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander подрос в размерах и кардинально изменился внешне. Фокус испытал кроссовер и проверил, сохранил ли он свои традиционные качества.

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Модельный ряд Mitsubishi сейчас не столь широк и разнообразен, как 15-20 лет назад. Впрочем, в последнее время ситуация начала улучшаться, ведь после вхождения Mitsubishi в альянс с Renault и Nissan японский бренд при поддержке новых партнеров начал обновление своей линейки. Первым плодом такого сотрудничества стал новый Mitsubishi Outlander, что и неудивительно — это самая популярная современная модель марки. Именно этот кроссовер побывал на тесте Фокуса.

Кроссовер отличается нестандартным дизайном передней части Фото: Тарас Брязгунов

Оригинальный и заметный — дизайн Mitsubishi Outlander

Внешность Mitsubishi Outlander может вызывать разные ощущения, однако стоит признать — кроссовер стал значительно выразительнее предшественника. Дизайн стал более атлетичным — с рельефными боковинами и раздутыми крыльями. Капот и оконную линию сделали выше, а задние стойки крыши толще.

Заднее стекло сверху прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Широкая решетка радиатора изогнута, а от "двухэтажных" фар ее отделяют хромированные молдинги. Ширину задней части подчеркивают продолговатые фонари, а стекло сверху прикрыто спойлером. Топовую версию Ultimate выдают 20-дюймовые диски.

Новый Mitsubishi Outlander является собратом Nissan X-Trail, ведь использует ту же платформу. Впрочем, он несколько крупнее и его, и Outlander предыдущего поколения.

Топовый вариант Ultimate получил 20-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Mitsubishi Outlander 2024:

длина — 4710 мм;

ширина — 1862 мм;

высота — 1740 мм;

колесная база — 2706 мм.

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Салон Mitsubishi Outlander

В салоне Mitsubishi Outlander 2024 можно найти некоторые переключатели от Nissan X-Trail, хотя в целом его оформление самобытное. Материалы внутренней отделки стали значительно лучше, чем у предшественника. В топовой версии использована кожа, которую разбавляют серебристые и черные глянцевые вставки. Также стоит отметить мягкую обивку передней панели и дверных карт.

В салоне улучшили материалы отделки Фото: Тарас Брязгунов

Четырехспицевый руль достаточно большой и обшит перфорированной кожей, а вот рычаг КПП стал значительно компактнее. Отныне во всех Mitsubishi Outlander в Украине установлен цифровой щиток приборов, конфигурацию и графику которого можно менять.

Центральная панель увенчана 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем. Меню мультимедийной системы простое и понятное, хотя графика в 2024 году уже выглядит несколько устаревшей. Конечно же, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto.

Во всех Mitsubishi Outlander цифровой щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов Графику дисплея можно изменить Фото: Тарас Брязгунов

В то же время, сохранили немало физических кнопок, хотя некоторые из них все же мелкие. Ниже находятся USB-порты и беспроводная зарядка смартфона.

Кроссовер Mitsubishi Outlander имеет средних размеров бардачок и достаточно большой бокс в переднем подлокотнике. Также есть вместительные карманы в дверях и оригинальные отсеки по бокам центральной консоли.

Места хватает

Подобрать удобное положение за рулем нетрудно, ведь диапазон регулировок руля довольно широкий, а водительское кресло имеет электропривод во всех Mitsubishi Outlander. В более дорогом варианте Ultimate электропривод есть и у переднего пассажира, а еще добавлена функция памяти настроек.

Передние сиденья упругие и имеют неплохую боковую поддержку. Они оснащены подогревом, как и руль. Для удобства посадки и высадки водительское кресло отъезжает назад.

Водительское кресло получило электропривод во всех Mitsubishi Outlander Фото: Тарас Брязгунов Второй ряд Mitsubishi Outlander очень просторный Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Mitsubishi Outlander довольно высокая, даже по меркам кроссоверов. Обзорность ограничена из-за высокого капота и толстых задних стоек, однако спасают камеры кругового обзора.

Просторный второй ряд — козырь Mitsubishi Outlander. Места для ног и над головой здесь более чем достаточно. К тому же, салон достаточно широкий, чтобы трем пассажирам не было тесно. Кресла имеют горизонтальную регулировку, меняется и угол наклона спинок.

Третий ряд кроссовера довольно тесный Фото: Тарас Брязгунов

Центральная часть спинки складывается и превращается в подлокотник. Кроме того, для задних пассажиров есть отдельная зона климат-контроля, выдвижные шторки и USB-порты, а в версии Ultimate предусмотрен подогрев.

А вот третий ряд тесен даже для взрослых низкого роста и рассчитан преимущественно на детей. USB-разъемов здесь нет, но есть подстаканники.

С тремя рядами кресел остается 163-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 478 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 2256-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов В нише под полом поместятся шторка и подголовники третьего ряда Фото: Тарас Брязгунов

Со всеми тремя рядами кресел на месте остается 163-литровый багажник. В пятиместной конфигурации салона его объем составляет 478 л, а в двухместной — 2256 л.

Во всех Mitsubishi Outlander в Украине двери багажника имеют электропривод с сенсором открытия. Задние сиденья складываются очень легко и образуют ровный пол. Под ним есть ниша, где поместятся шторка багажника и подголовники кресел третьего ряда. Запаска размещена под днищем авто.

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Много уже в "базе" — комплектация Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander достаточно богато оснащен в базовой версии Intense — трехзонный климат-контроль, электропакет парктроник, камера, круиз-контроль, датчики света и дождя.

Подлокотник прячет довольно вместительный бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера имеет средние размеры Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев и отдельная зона климата Фото: Тарас Брязгунов Центральная часть спинки кресел второго ряда превращается в подлокотник Фото: Тарас Брязгунов Задние окна дополнены шторками Фото: Тарас Брязгунов

В версии Ultimate добавлены панорамная крыша, камеры по кругу, акустика Bose с 10 динамиками. К тому же, такой кроссовер получил набор систем безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

"Старая школа" — двигатель Mitsubishi Outlander

Под капотом Mitsubishi Outlander — 2,5-литровый атмосферный двигатель с непосредственным впрыском, который также можно встретить на американских Nissan Rogue. Для тех, кто не хочет турбомотор из-за опасений за его надежность — то, что надо.

Под капотом установлена 2,5-литровая атмосферная четверка на 184 л.с. Фото: Тарас Брязгунов

184-сильную четверку можно назвать двигателем старой школы. В отличие от турбомоторов, его нужно раскручивать, ведь он "просыпается" после 3000 об/мин, а пиковые 244 Н∙м крутящего момента доступны при 3600 об/мин.

Впрочем, динамики кроссоверу вполне хватает, хотя впечатляющей ее все же не назовешь. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость составляет 187 км/ч. Обгон на трассе осуществляется довольно легко.

Двигатель достаточно тихий и слышно его только на больших оборотах. Вариатор неплохо настроен и демонстрирует достаточно быстрые реакции, а в ручном режиме имитирует 8 передач.

Двигатель Mitsubishi Outlander "любит" высокие обороты Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива — 10,5 л/100 км в городском цикле и 6,8 л/100 км — на трассе. Во время теста у нас получилось примерно 10,6-11 л на 100 км в городе и 7,3-7,5 л/100 км — за городом.

Стоит отметить, что в линейке есть значительно более мощный и экономичный плагин-гибрид Mitsubishi Outlander на 302 л.с., способный проехать более 80 км на электротяге.

Управляемость Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander — кроссовер, который не боится бездорожья. Его полный привод S-AWC дополнен режимами для асфальта, гравия, снега и грязи. К тому же, у него высокий (210 мм) клиренс и есть система помощи на спуске Hill Descent Control.

Подвеска кроссовера настроена на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер ставит на первое место комфорт. Мягкая подвеска неплохо справляется с ухабами и даже с 20-дюймовыми дисками езда плавная. К тому же, в Mitsubishi Outlander 2024 улучшили шумоизоляцию днища, поэтому неровности поглощаются плавно. Вместе с тем, крены кузова не слишком большие.

Руль кроссовера довольно точный, хотя больше информативности ему бы не помешало. Недостаточная поворачиваемость не слишком сильно выражена — помогает функция векторизации тяги. Outlander неплохо подходит для дальних поездок — на больших скоростях хорошая курсовая стабильность, а в салоне довольно тихо.

Цена Mitsubishi Outlander

Новый Mitsubishi Outlander в Украине стоит от 1 615 000 гривен за базовый вариант Intense, а топовая версия Ultimate стартует с 1 803 000 гривен. Для такого сегмента это, можно сказать, средняя цена.

Кроссовер оснащен нестандартными "двухэтажными" фарами Фото: Тарас Брязгунов Ширину "кормы" подчеркивают продолговатые фонари. Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Концепция Mitsubishi Outlander, в принципе, не изменилась по сравнению с предшественником — это комфортабельная семейная модель. Кроссовер стал просторнее, современнее и богаче оснащен, хотя более мощная версия ему все же не помешала бы.

Плюсы Mitsubishi Outlander:

просторный салон;

богатое оснащение;

комфортабельная подвеска.

Минусы Mitsubishi Outlander:

ограниченная обзорность;

мало тяги на низких оборотах.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander

Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2488 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 184/6000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 244/3600 Коробка передач вариатор Привод полный Расход топлива, город-трасса 10,5-6,8 л/100 км Макс. скорость, км/ч 187 Разгон 0–100 км/ч, с 10,6 Объем топливного бака, л 55

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