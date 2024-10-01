Mitsubishi презентовали мощный 300-сильный кроссовер с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Новый Mitsubishi Outlander PHEV получил более мощную 302-сильную установку. Он способен разогнаться до сотни за 7,9 с и проехать до 86 км на электротяге.

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Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения на европейском рынке получил плагин-гибридную версию PHEV. Презентация модели прошла в Мадриде, а ее подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер может преодолеть 86 км на электротяге Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Outlander PHEV стал значительно мощнее. Его 2,4-литровый бензиновый мотор на 136 сил работает вместе с двумя электромоторами — 116-сильным передним и 136-сильным задним.

Суммарная отдача составляет 302 л.с., что позволяет стартовать до 100 км/ч за 7,9 с. Вместе с тем благодаря батарее на 22,7 кВт∙ч кроссовер Mitsubishi способен проехать до 86 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,8 л/100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге — 844 км.

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Гибрид внешне почти не отличается от бензинового Mitsubishi Outlander 2024 — его выдают лишь особые колесные диски диаметром 18-20 дюймов и надписи PHEV на кузове.

Салон Mitsubishi Outlander PHEV почти не претерпел изменений Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi Outlander PHEV также не претерпел изменений, разве вместо тахометра на цифровой панели приборов появился индикатор работы силовой установки и установлена новая акустика Yamaha. Примечательно, что теперь гибрид Mitsubishi Outlander может быть и семиместным.

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