Новый Mitsubishi Pajero Sport 2025 впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Mitsubishi Pajero Sport дебютирует вслед за собратом L200. Внедорожник станет солиднее на вид и получит более мощный 204-сильный турбодизель.

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В интернет попали шпионские фото Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Рамный внедорожник проходит финальные испытания на юге Европы и будет презентован в конце нынешнего или в начале следующего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mitsubishi Pajero Sport проходит финальные тесты Фото: carscoops.com

Mitsubishi Pajero Sport сменит поколение вслед за родственным пикапом L200 и будет очень похож на него. Хотя тестовое авто оклеили камуфляжем, видно, что его передняя часть — такая же, как и у нового Mitsubishi L200. Кроме того, можно разглядеть более выраженные колесные арки.

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Салон Mitsubishi Pajero Sport не показали на фото, однако он тоже будет выдержан в стилистике пикапа. Это значит, что внутри установят увеличенный 9-дюймовый тачскрин.

Внедорожник получит дизели мощностью до 204 л.с. Фото: carscoops.com

Mitsubishi L200 поделится с собратом и силовыми агрегатами. Новый Mitsubishi Pajero Sport будет комплектоваться 2,4-литровыми турбодизелями мощностью 150, 184 и 204 л. с. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП, а полный привод будет дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Кстати, недавно новый Mitsubishi L200 вышел на украинский рынок.

Также Фокус рассказывал, что Mitsubishi откажется от дешевой модели.