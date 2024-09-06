Новий Mitsubishi Pajero Sport 2025 вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Mitsubishi Pajero Sport дебютує услід за побратимом L200. Позашляховик стане соліднішим на вигляд та отримає потужніший 204-сильний турбодизель.

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У інтернет потрапили шпигунські фото Mitsubishi Pajero Sport нового покоління. Рамний позашляховик проходить фінальні випробування на півдні Європи та буде презентований у кінці нинішнього або на початку наступного року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mitsubishi Pajero Sport проходить фінальні тести Фото: carscoops.com

Mitsubishi Pajero Sport змінить покоління услід за спорідненим пікапом L200 та буде дуже схожим на нього. Хоча тестове авто обклеїли камуфляжем, видно, що його передня частина – така ж, як і в нового Mitsubishi L200. Крім того, можна розгледіти більш виражені колісні арки.

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Салон Mitsubishi Pajero Sport не показали на фото, проте він теж буде витриманий у стилістиці пікапа. Це значить, що всередині встановлять збільшений 9-дюймовий тачскрін.

Позашляховик отримає дизелі потужністю до 204 к. с. Фото: carscoops.com

Mitsubishi L200 поділиться з побратимом і силовими агрегатами. Новий Mitsubishi Pajero Sport комплектуватимуть 2,4-літровими турбодизелями потужністю 150, 184 та 204 к. с. Можна буде обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, а повний привід буде доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

До речі, нещодавно новий Mitsubishi L200 вийшов на український ринок.

Також Фокус розповідав, що Mitsubishi відмовиться від дешевої моделі.